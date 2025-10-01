Menkes propuso materiales de seguridad y nutrición alimentaria que ingresan al plan de estudios escolar

Yakarta, Viva – Ministro de Salud de Indonesia (Menkes), Budi Gunadi Sadikin propuso el material seguridad alimento Y Nutrición meter en plan de estudios De escuela. Su objetivo es manejar el retraso en el retraso.

«Siempre hemos hecho el plan de estudios gratuito con Pak Nadiem, parte del plan de estudios de salud se realiza junto con el Ministerio de Educación y Centro de que ingresamos por primera vez al plan de estudios independiente de aprendizaje. De modo que educar a nuestros niños para comprender la nutrición y la seguridad alimentaria», dijo Budi en una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes IX, miércoles 1 de octubre, 2025.

Proveedores de programas MBG de catering de UMKM

Por lo tanto, sugirió al Ministro de Educación Primaria y Secundaria Abdul Mu’ti que entrara en el plan de estudios actual como una lección obligatoria.

«He hablado con el Ministro de Educación si puede ser sobre la seguridad alimentaria y la nutrición, no solo el aprendizaje independiente. Es decir (primero) elegir, esto lo entra como una (lección) obligatoria», dijo.

Dijo que esto se hizo para ayudar a la función de control de los casos de envenenamiento podría ser aún mejor.

«Para que más tarde, los niños también sepan que al maestro no se le enseña ‘señor que esto no es saludable, no lo como e informo’. Por lo tanto, la función de control es aún mejor», agregó.

Jefe de BGN Dadan Hindayana revisó a los estudiantes de envenenamiento de MBG en West Bandung

Además, Budi también se aseguró de que los materiales para el tema habían sido proporcionados y compilados por el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Kemendikdasmen).

«Estos materiales ya existen, han sido fabricados por amigos» del Ministerio de Educación y Centro para que lo iniciemos «, explicó.