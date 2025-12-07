Meningococo acecha a los peregrinos del Hajj y la Umrah, una enfermedad infecciosa puede causar la muerte en menos de 24 horas

Jacarta – Cada año, millones de musulmanes de todo el mundo se reúnen en Arabia Saudita para adorar. haji Y Umrah. Este gran movimiento de masas trae consecuencias para la salud que no pueden considerarse leves, una de las cuales es el riesgo de propagación. enfermedad meningococo invasiva: una infección mortal que puede acabar con una vida en menos de un día.

Lea también: La enfermedad meningocócica acecha a los peregrinos del Hajj y la Umrah; el Ministerio de Salud exige esta vacuna para prevenir la infección



Según datos del Ministerio de Asuntos Religiosos a junio de 2025, más del 22 por ciento de los peregrinos del Hajj de este año, o alrededor de 44 mil personas, pertenecen al grupo de personas mayores. La mayoría de ellos tiene comorbilidades, y el número de congregaciones con las diez más comorbilidades muestra un aumento. Esta condición hace que este grupo sea más vulnerable a enfermedades como el meningococo. Entonces, ¿qué es la enfermedad meningocócica? Desplázate para saber más, ¡vamos!

El presidente de la Asociación Médica del Hajj de Indonesia (PERDOKHI), Dr. Syarief Hasan Lutfie, SpKFR, MARS, AIFO–K, explicó que el entorno del Hajj y la Umrah es un factor de riesgo importante.

Lea también: Al realizar la Umrah durante un desastre, el regente de Aceh del Sur regresa a casa mañana y es examinado inmediatamente por el Ministerio del Interior



«El potencial de transmisión de la enfermedad meningocócica invasiva está influenciado por la temperatura, la humedad, el contacto cercano, la contaminación del aire y la fatiga física», dijo el Dr. Syarief en el lanzamiento de la vacuna conjugada contra la meningitis de Kalventis, que tuvo lugar recientemente en Kalbe en Yakarta.

Añadió que el riesgo aumentaba porque había millones de peregrinos de varios países reunidos en un solo lugar.

Lea también: La inscripción para la selección de oficiales del Hajj 2026 está abierta, aquí están las formaciones y requisitos



«El riesgo es cada vez mayor porque hay millones de peregrinos de cientos de países reunidos en Tierra Santa para realizar el Hajj y la Umrah. Incluyendo peregrinos del África subsahariana, que incluye el cinturón de meningitis», explicó el Dr. Syarief.

Meningococo, una grave amenaza que se propaga a través de gotitas

Grupo de Trabajo de Inmunización de Adultos de PAPDI, dr. Suzy Maria, Sp.PD-KAI, MSc, explicó que esta enfermedad se conoce como enfermedad meningocócica invasiva (EMI) y es causada por la bacteria Neisseriae meningitidis.

«La transmisión puede ser a través de gotitas al toser o estornudar, contacto cercano con una persona infectada. Esta enfermedad es peligrosa porque puede causar la muerte en menos de 24 horas. Incluso si una persona se recupera, todavía quedan síntomas residuales como pérdida de audición, convulsiones y amputaciones», dijo.

Los síntomas pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza y rigidez en el cuello. Sin embargo, la doctora Suzy recordó que estas bacterias pueden sobrevivir durante mucho tiempo sin causar síntomas.