Menik Gooneratne, la revelación de ‘Pluribus’, protagonizará ‘Written in the Stars’

Menik Gooneratne, Nikesh Patel y Saagar Shaikh encabezarán “Written in the Stars”, una comedia romántica ambientada en la comunidad de Sri Lanka de Melbourne y basada en la novela más vendida de Su Dharmapala, “The Wedding Season”.

La producción comenzará en Melbourne el próximo mes, y Blue Fox Entertainment se encargará de las ventas mundiales en el Mercado de Cine de Cannes.

Gooneratne, cuyos créditos incluyen “Pluribus” y “Mortal Engines”, interpreta a Shani, una mujer que recurre a la astrología védica para encontrar una pareja compatible y termina en un triángulo amoroso entre su mejor amigo de la universidad, Rohan, interpretado por Patel, y un apuesto recién llegado llamado Bhatiya, interpretado por Shaikh.

Fawzia Mirza, quien dirigió “Deli Boys” de Hulu, dirigirá y producirá ejecutivamente el guión de Gooneratne, que fue seleccionado para la Lista CAPE 2021 de la Lista Negra que reconoce los mejores guiones de escritores asiáticos. La película está producida por Leanne Tonkes, Melissa Russo, Jenni Tosi y Gooneratne para Sense and Centsability, Andria Wilson Mirza para Baby Daal Prods. y Marc Tetreault y Jason Levangie por Shut Up & Color Pictures.

La coproducción australiano-canadiense cuenta con el respaldo de Screen Australia, en asociación con Telefilm Canada. Maslow Entertainment distribuirá en Australia y Mongrel Media se encargará de Canadá.

Patel es mejor conocido por su papel principal junto a Rose Matafeo en “Starstruck” de BBC/HBO Max y regresará para la tercera temporada del thriller de Amazon “The Devil’s Hour”. Shaikh actualmente interpreta a Raj Dar en «Deli Boys» de Hulu (la temporada 2 se estrena el 28 de mayo) y anteriormente apareció en «Ms. Marvel» de Marvel Studios en Disney+ antes de retomar el papel en «The Marvels». Gooneratne está vinculado a “Prawn Curry Christmas”, que recibió el premio West Coast Visions 2025 y su producción está programada para 2026.