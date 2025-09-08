Menemsha Films nos adquiere al thriller de la Segunda Guerra Mundial ‘Frontier’

Distribuidor estadounidense Películas de Menemsha ha sellado un acuerdo norteamericano en el thriller histórico «Frontier» con el estudio con sede en Barcelona Cine film.

Dirigida por Judith Colell («Elisa K»), el drama de la Segunda Guerra Mundial, inspirado por los verdaderos eventos, sigue a un oficial de aduanas español que corre el riesgo de todo para ayudar a los judíos a escapar de la Francia ocupada por los nazi a través de los Pirineos.

El proyecto se presentó por primera vez a los compradores en la película Cannes Marché du de mayo, donde provocó un interés temprano. Finalizado antes del primer fin de semana de mercado del Festival de Cine de Toronto, el Pacto marca un paso significativo para Filmax, ya que continúa lanzando uno de sus títulos de otoño insignia.

«Frontier» es una coproducción español-belga, combinando las próximas películas de España y las próximas películas y Banijay IberiaLa televisión diagonal con el Cupido a prueba de balas de Bélgica.

Ambientada en 1943, la historia se centra en Manel Grau, un oficial de aduanas en una ciudad fronteriza española que desafía a sus superiores para ayudar a los judíos a escapar de la Francia ocupada por los nazi. Con el apoyo de los aldeanos y un contrabandista francés, Grau se embarca en una misión peligrosa que pone en peligro su propia vida y la de su familia, mientras reavean heridas de la guerra civil española aún reciente.

El elenco del conjunto presenta a Bruna cusí («al ingresar»), Miki Esparbé («más el Merrier»), Asier Etxeandia («Dolor y gloria), Maria Rodríguez Soto (» A House on Fire «), el actor belga Kevin Janssens (» Revenge, «» Close «) y Jordi Sánchez (» «» «» «).» «»).

Filmax lanzará la película teatralmente en España en diciembre, luego de una carrera del festival internacional programada para este otoño.

Reconocido durante mucho tiempo por su enfoque en Arthouse World Cinema de primer nivel, Menemsha Films se sintió atraído por el atractivo cruzado artístico y comercial del proyecto. «Se conectaron tan fuertemente con la película. La cuidarán bien y le darán una gran exposición en su despliegue de América del Norte», dijo el jefe del internacional de Filmax Ivan Díaz.

El fundador de Menemsha, Neil Friedman, elogió la función como «película de clase mundial en todos los niveles», y agregó: «Estamos extasiados de distribuir esta maravillosa película y trabajar con el equipo de FilmarAx».