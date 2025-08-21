Menaker Yassierli reveló el destino de los servicios de K3 después de que el viceministro Immanuel Ebenezer fue golpeado por el KPT OTT

Yakarta, Viva – Viceministro de Manpower (Viceministro) Immanuel Ebenezer anotado por operaciones de arresto (Ot) Comisión de empoderamiento de corrupción para presunta gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

Ministro de mano de obra (Menerista) Yassierli afirmó, servicio Todavía se está ejecutando de acuerdo con las reglas.

«Los servicios de K3 continúan funcionando», dijo Yassierli en una conferencia de prensa, en Yakarta, el jueves 21 de agosto de 2025.

Afirmó que su ministerio había hecho varias cosas para construir un mejor sistema, desde recursos humanos, servicios hasta el pacto de integridad.

«Siempre recuerdo, nuestro proceso de servicio se mejora, especialmente porque estoy muy preocupado por este K3. El número de nuestros accidentes laborales aún es preocupante. Necesitamos acelerar el servicio K3, etc.

La certificación K3 involucra a la compañía de Servicios de Seguridad y Salud Ocupacional (PJK3) como socio, y es imposible para el propio gobierno llevar a cabo la certificación.

«Por lo tanto, involucra a PJK3, ahí es donde debemos asegurarnos de que tengan un compromiso. Lo hemos hecho. Incluso ayer dije, PJK3 que aún no había cometido un compromiso del pacto de integridad, primero tenemos el permiso», dijo.

Específicamente para la certificación K3, el Menaker ha llevado a cabo el pacto de integridad con casi mil compañías de servicios K3 (PJK3) en Indonesia, para hacer compromisos de modo que no haya prácticas de soborno, extorsión y/o gratificación. El Ministerio de Manpower le pide al público que informe activamente si todavía existe la práctica.

«Pero aún así, este es el proceso de un sistema de larga data. Por lo tanto, la mejora requiere esfuerzos que deben ser más intensos. Y esto es lo que sigue siendo nuestra tarea en el futuro», dijo Yassierli.

Viceministro de Manpower (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel y Viceministro de Empoderamiento de Mujeres y Protección Infantil (Wamen PPPA), Veronica Tan llegó a la Policía Metropolitana de Yakarta Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Como se sabe, la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) hasta la tarde (8/21) por la tarde, ha arrestado a 14 personas relacionadas con Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer.

«Hasta ahora, que estaba asegurado por 14 personas», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el jueves.

Aun así, Budi no ha podido contarle a nadie que haya sido arrestado. «Las partes aseguradas, la evidencia y también la construcción del caso más tarde actualizar (Dígale) Sí «, dijo de nuevo.