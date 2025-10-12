Menag Nasaruddin Umar Últimos 23 Mezquita Khadimatul Umrah a Tierra Santa

Jacarta – El Ministro de Religión y Gran Imán de la Mezquita Istiqlal, Nasaruddin Umar, liberó a los miembros Mezquita Khadimatul realizar la peregrinación Umrah a Tierra Santa. Su partida es parte de un programa de colaboración entre AQUA, el Consejo de la Mezquita de Indonesia (DMI) y la Mezquita Istiqlal que tiene como objetivo expresar agradecimiento por la dedicación del khadimatul de la mezquita.

Este programa es una continuación del año anterior en el que participaron 20 participantes. Este año, hasta 23 khadimatul de mezquitas de las áreas de DKI Yakarta y Java Occidental fueron enviados nuevamente a Tierra Santa como forma de agradecimiento por su dedicación en el mantenimiento de la limpieza y el orden de las mezquitas en sus respectivos entornos.

La Kaaba en la Gran Mezquita estaba vacía de fieles después del cierre de la peregrinación Umrah

«En las enseñanzas islámicas se nos pide ayudar y defender a los mustadh’afin o los débiles. ¿Cómo podemos ser una solución si estamos en una situación difícil? La presencia de una mezquita debe ser un hogar que funcione para ayudar a todas las personas», dijo Nasaruddin en una declaración en Yakarta, el domingo (10/12/2025) citada por ANTARA.

Según él, la iniciativa fue muy honorable porque no sólo le dio a la Mezquita Khadimatul la oportunidad de adorar la tierra santa, sino también por ser una forma de agradecimiento por su devoción a la casa de Dios con sinceridad.

«La colaboración entre el mundo empresarial y las instituciones religiosas como ésta demuestra que el espíritu de ayudarse mutuamente en el bien se puede realizar en términos reales en beneficio de la gente», afirmó.

Este mensaje está en línea con el espíritu detrás del programa Khadimatul Umrah de la mezquita. La peregrinación Umrah tiene un profundo significado espiritual para los musulmanes, pero no todos tienen la oportunidad de realizarla, incluidos los khadimatuls de las mezquitas que han estado manteniendo sinceramente la limpieza y la comodidad de la casa de Dios.

Como forma de agradecimiento por su servicio, AQUA, junto con DMI y la Mezquita Istiqlal, se esfuerza por facilitar un viaje espiritual significativo y brindar experiencias valiosas para los participantes. En el momento de la liberación en la Mezquita Istiqlal, el predicador KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) también estuvo presente para ofrecer oraciones y mensajes inspiradores para la congregación que realizaría su culto en Tierra Santa.

El vicepresidente general de DMI, Rudiantara, añadió que el programa estaba en consonancia con el espíritu de DMI de empoderar a la gente a través de las mezquitas.