Memorias de Mark Ronson ‘Night People’ para convertirse en largometrajes del Plan B

Plan B ha optado por los derechos para Mark Ronson«S Memoir» Night People: How to Be A DJ en la ciudad de los años 90 de Nueva York «, con planes para adaptar la historia de la mayoría de edad del ganador del Oscar y el Grammy en una película.

La memoria de Ronson es una reminiscencia eléctrica de su carrera temprana antes de producir discos exitosos para Bruno Mars y Amy Winehouse, la canción ganadora del Oscar «Shallow» con Lady Gaga para «A Star Is Born» o elaboró ​​la partitura y la banda sonora de El éxito de taquilla de $ 1.4 mil millones «Barbie». El libro, lanzado por Grand Central, llegó a las estanterías el martes e inmediatamente fue recogido por el Plan B, que está en lo alto del reciente éxito de los éxitos de taquilla teatrales globales como «F1» y «Beetlejuice Beetlejuice», así como la serie limitada de Netflix «Adolescence», que fue un gran ganador durante los EMMY del domingo en el domingo.

«Se comió mi vida», Ronson dijo VariedadSteven J. Horowitz antes del lanzamiento del libro. [But] Tuve que escribirlo por alguna razón «. (De hecho, escribir «Night People» fue un compromiso de tiempo masivo, ya que hay unas 245 canciones nombradas en el libro que fueron clave para su trayectoria).

«Hubo momentos en el camino que pones tanto esfuerzo en algo y tú estás como, ‘¿Para qué es esto?'», Explicó Ronson. «He rechazado los conciertos de producción a la izquierda y a la derecha y cualquier otra cosa que sea, pero estoy orgulloso de ello en la forma en que es tan bueno como podría haberlo hecho con mis talentos de escritura».

Por supuesto, Ronson hizo tiempo para algunos otros proyectos, incluido el equipo con Lorne Michaels para el especial de «SNL 50: The Homecoming Concert», nominado a Emmy, donde seleccionó un evento de una noche de invitados musicales legendarios.

Ronson es representado por CAA y Good World Management.