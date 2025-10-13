Memorias de Diane Keaton ‘Entonces otra vez’: compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Diana KeatonLa muerte de esta semana a los 79 años ha reavivado el interés público en sus escritos, enviando sus memorias. “Entonces otra vez” y “Digamos que no fue bonito” volver a la cima de las listas de los más vendidos.

La atención renovada subraya cuán profundamente se conectaba el público no sólo con la presencia de Keaton en la pantalla, sino también con la voz aguda y autoexaminatoria que definió su trabajo en la página. Ambos libros revelan la misma mezcla de franqueza y curiosidad que la convirtió en una de las figuras más singulares de Hollywood: divertida, consciente de sí misma y sin miedo a cuestionar los ideales de belleza, fama y familia que moldearon a su generación.

Publicado en 2011, “Entonces otra vez” es una reflexión profundamente personal sobre la relación de Keaton con su difunta madre, Dorothy Hall, y los diarios que dejó. Entretejiendo extractos de esos diarios con sus propios recuerdos, Keaton traza su camino desde los suburbios de California hasta convertirse en un ícono cinematográfico, examinando cómo las ambiciones e inseguridades de su madre reflejaban las suyas. El libro evita los chismes sobre celebridades y, en cambio, toca temas como el envejecimiento, la imagen corporal y su batalla de toda la vida contra el perfeccionismo.

Digamos que no fue bonito

Su seguimiento de 2014, «Digamos que no fue bonito» cambia el enfoque de la memoria a la autoaceptación. Escrito como una serie de ensayos, Keaton explora cómo ha navegado toda su vida bajo el microscopio de Hollywood. Reflexiona sobre todo, desde su amor por los sombreros hasta su rostro cambiante, convirtiendo pequeñas observaciones en una meditación más amplia sobre lo que significa envejecer en una cultura basada en las apariencias. Juntos, los dos libros pintan un retrato completo de Keaton más allá de sus papeles icónicos.

Keaton, cuya larga y versátil carrera como actriz, productora y directora quedó indeleblemente resaltada por su interpretación ganadora del Premio de la Academia como el interés amoroso principal de Woody Allen en la comedia romántica de 1977 del actor, escritor y director «Annie Hall», murió el sábado en Los Ángeles. Además de su victoria en “Annie Hall”, Keaton fue nominada al Oscar a la mejor actriz por “Reds”, “Something’s Gotta Give” y “Marvin’s Room”. Sus otros papeles notables incluyeron «El Padrino», «El padre de la novia» y «Baby Boom». Vea diez de las mejores actuaciones de Keaton y dónde transmitirlas en línea. aquí.