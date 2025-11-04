Memorias conjuntas de Laura Dern y Diane Ladd: compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Diana Ladd — la actriz de carácter tres veces nominada al Oscar, adorada por sus papeles en “Alice ya no vive aquí”, “Wild at Heart” y “Enlightened” de HBO Murió ayer a los 89 años. Tras su fallecimiento, ella y su hija Laura DernMemorias conjuntas de 2023, “Cariño, bebé, mío: una madre y una hija hablan de vida, muerte y amor” adquiere una resonancia nueva y conmovedora como lección de historia de Hollywood y conversación final entre madre e hijo.

El libro está disponible en papel y tapa dura, Encender y un versión de audiolibro en Audible narrado por Dern y Ladd.

Cariño, bebé, mío: madre e hija hablan sobre vida, muerte, amor (y pudín de plátano)

El libro nació del diagnóstico de Ladd de fibrosis pulmonar idiopática en 2018, durante el cual le dieron meses de vida y fue la causa final de su muerte. Dern instó a su madre a caminar por su salud pulmonar y, durante esos paseos diarios, grabaron 14 extensas conversaciones sobre el amor, la ambición, la paternidad, el arrepentimiento, la fama, la fe y la supervivencia.

A lo largo de los capítulos, Ladd revisita su infancia en Mississippi y sus primeras audiciones, el accidente automovilístico que mató a su primera hija, el sexismo y las desigualdades salariales del Hollywood de mediados de siglo y la reconstrucción poco convencional de su carrera que la llevó a ser aclamada en sus últimos años de vida. Mientras tanto, Dern habla sobre crecer en los sets, navegar por la fama como actor de segunda generación y el costo emocional de ser criado por dos padres que trabajan ante el ojo público.

Las memorias están plagadas de bromas de la pareja, pero no rehuyen verdades más duras. En un momento, Dern admite que ha evitado hacer ciertas preguntas por miedo a lastimar a su madre. Ladd responde: «Por supuesto que duele. Así es como sabes que importa».

Ahora, con la muerte de Ladd, Cariño, nena, mía Se lee menos como las memorias de una celebridad y más como un recuerdo. pedir una copia en línea aquí.