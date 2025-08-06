Memoria de Kid Cudi: compre en línea, copia firmada

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.
Niño cudi se está abriendo como nunca antes en su debut Memoir «Cudi», fuera el 12 de agosto.
En la autobiografía de 320 páginas, el artista multi-hyfenato, nacido Scott Mescudi, rastrea su primera infancia en Cleveland hasta dormir en sofás mientras elabora mixtapes para lidiar con las presiones de la fama global.
Cudi ha borrado durante mucho tiempo la línea entre el arte y la autobiografía en su arte. Su primera ruptura con «Day ‘n’ Nite», seguido de su álbum debut «Man on the Moon: The End of Day», lo estableció como una voz generacional. Pero mientras la música cronó la alienación, la historia completa de lo que vivía detrás de escena se mantuvo en gran medida sin hablar, hasta ahora.
En un extracto publicado por GQCudi relata una de las noches más oscuras de su vida: arrastrándose por el piso de su apartamento Tribeca, alto y desesperado, convencido de que moriría esa noche y sentiría, en sus palabras, «aliviado».
«No pude dar sentido a lo que me estaba atormentando», escribe. «Todo estaba sucediendo muy rápido. El primer ‘Man on the Moon’ había estado fuera durante aproximadamente un año y estuve en un barco de cohetes. La lucha con la fama me empujó hacia la cocaína, que solo hice solo. Me sentí atraído por él en aislamiento, y mi tiempo solo estaba aumentando. Me sentí cerrado y me sentía incluso a mi casa. Personalmente.
Gran parte de las memorias rastrean las secuelas de esa fatídica noche: la industria de la industria, el aislamiento de que el éxito solo se amplificó y el largo se arrastra hacia la estabilidad, todo relatado en una intimidad diario que refleja el tono de sus álbumes más personales.