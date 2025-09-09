Memoria de Charlie Sheen ‘The Book of Sheen’ Compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Charlie SheenEl reembolso de The Swaggering Return to the Spotlight llega no a través de un avivamiento de comedia de situación o fanfarria de los tabloides, sino con una salva dura y profundamente personal: «The Book of Sheen», una memoria debut que aterriza en los estantes el martes. El libro estará acompañado por un documental de dos partes de NetflixTitulado «Aka: Charlie Sheen», que debutó el miércoles 10 de septiembre.

El libro de Sheen: A Memoir

En el confesionario de 368 páginas, Sheen barrica a través de décadas de altibajos de Hollywood y mínimos personales, enmarcando tiendas de campaña profesional como «Pelotón», «Wall Street», «Dos y medio hombres», dentro de las sombras que siguieron a cada triunfo. El libro incluye una visión cruda de las historias salvajes en el backstage que casi se le quitó la vida: atracones de drogas salvajes, hazañas sexuales y locura del mercado que terminó con los mantras de «sangre de tigre» y el inmortal «¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ frase.

A diferencia de algunos cuidadosamente calibrados Memorias de celebridadesSheen no se detiene. Sus confesiones incluyen historias sobre encuentros con hombres durante una espiral alimentada por grietas. Revela algunos de estos encuentros, se transformaron en pesadillas de extorsión, que involucraron escoltas que vieron sus medicamentos para el VIH y aprovecharon el momento. Mientras rompió su diagnóstico VIH positivo hace años, la admisión pública solo se produjo después de ser chantajeada.

También aparece en el libro su infame Meltdown 2011. En su narración, no era solo cocaína, sino una crema legal de testosterona, «gotas que alteran la mente», que torcía su comportamiento y, sugiere, marcó el comienzo de la era de los titulares de los tabloides erráticos. Ahora, Sheen atribuye su sobriedad y crianza de ocho años por anclarlo a algo más estable que la fama.

