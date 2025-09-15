Mely Goeslaw fue criticada por Lita Gading sobre los graduados de la escuela secundaria para ser el DPR y no cumplió con el campo

VIVA – El nombre del músico y miembro del parlamento indonesio, Melly GoeslawDe nuevo en el centro de atención pública. No por su canción, sino por críticas que provienen de un psicólogo Lita gading. Esta crítica comenzó con Curhatan Melly, quien afirmó ser rechazada por amigos artistas desde que se convirtió oficialmente en miembro del DPR.

Sin embargo, en lugar de simpatizar, Lita realmente consideró que esto era natural. Según él, el mundo político y el mundo del arte tienen un lenguaje y dinámica muy diferentes. Los artistas y otros músicos ciertamente prefieren mantener su distancia por temor a participar en los asuntos políticos. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Sí, sí, quién quiere arriesgarse a sus amigos. Sus amigos son artistas, en las artes, y ya no están incluidos en la relación política porque el lenguaje político es muy diferente del lenguaje artístico, especialmente el compositor», dijo Lita Gading en el video subido en su cuenta Tiktok @Litagading5 el lunes 15 de septiembre de 2025.

Sin detenerse allí, Lita Gading también aludió a los antecedentes educativos de Melly, que se consideraba irrelevante para su posición en el DPR. Destacó que Melly era solo una graduada de secundaria y ahora se coloca en la Comisión X, que está a cargo de la educación, los deportes, la ciencia, la tecnología.

«Porque en mi opinión, no te colocan de acuerdo con tu experiencia educativa», dijo Lita.

«Por la información que obtuve, eres un graduado de secundaria, al igual que Mulan Jameela», agregó.

Según Lita, esto hizo que la tarea de Melly en el DPR se sintiera extraña. «Fue puesto en la Comisión X a cargo de la educación, los deportes, la ciencia, la tecnología y no había arte aquí, o no?» Dijo de nuevo.

Además, Lita también criticó el sistema de colocación de miembros del DPR a la comisión. Según él, la división a menudo no está de acuerdo con los antecedentes o la competencia de los miembros de la junta.

«También estoy confundido y sigo criticando cómo la colocación del reclutamiento, las comisiones en el DPR para colocar a las personas en la comisión. No está conectado a saber o no», dijo Lita.

De hecho, Lita no dudó en cuestionar la capacidad de Melly para representar a la gente. «Entonces, ¿cómo quieres representar a las personas si lo que hace él mismo no es cierto, incompetente y no entiende? Especialmente para la clase de secundaria, lo siento», explicó.

Lita también destacó el hábito de Melly de desahogar su corazón a través de las redes sociales. Según él, un miembro del DPR debería estar más centrado en sus deberes y desempeño en lugar de quejarse en público.

«Por lo tanto, no necesita confiar en las redes sociales. Concéntrese en su rendimiento. No es necesario confiar en los medios de comunicación, obsoleto. En lugar de confiar, es mejor corregir su rendimiento y su visión y misión», concluyó.