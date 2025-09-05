Melvin Gregg en ‘The Paper’ y conocer a Steve Carell y John Krasinski

Es un momento de círculo completo para Melvin Gregg estar protagonizando «El papel.«

No solo era fanático de «La oficina«Que inspiró libremente»El papel«, Pero también estaba familiarizado con el formato simulada de su papel como DeMarcus Tillman en el» vándalo estadounidense «de Netflix.

En «The Paper», Gregg Swaps High School Basketball por un periódico Byline. Renovado para la temporada 2 antes de su estreno del 4 de septiembre, el programa le permite volver a visitar el humor inexpresivo, los personajes relacionados y el estilo simulado que admira.

«Lo hice tan bien en mi audición que grabé un video cuando me fui, diciendo: ‘Lo tengo», dijo Gregg a Variedad. «Unas semanas más tarde, recibí una llamada que querían elegirme. En la parte superior del año, noté todas las diferentes cosas que quería en mi próximo proyecto que me ayudaría a pasar al siguiente nivel en mi carrera. Este programa verificó muchas de esas casillas. Es una bendición y estoy agradecido».

Cortesía de Mo McRae

Gregg interpreta a Detrick Moore, un representante de ventas de publicidad que se ofrece como reportero como reportero para ayudar a un periódico local con dificultades y un ansioso editor en jefe que está decidido a traer a la gloria del Toledo Truth de Ohio a su gloria.

Moore trabaja junto a un grupo de colegas, interpretado por el alumno de «The Office» Oscar NuñezSabrina Impacciatore, Ramona Young, Tim Key, Domhnall Gleeson, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman y Chelsea Frei.

Mientras Moore es empujado al mundo del periodismo, combinado con un enamoramiento de trabajo no correspondido, el vendedor convertido en periodista se da cuenta de que puede estar sobre su cabeza.

Gregg no podría ser más completamente diferente de su personaje, a quien describió como «inseguro», «inseguro de sí mismo», «pasado por alto» y «subestimado».

Si bien Gregg dejó en claro que no es un actor de método, fue desafiado a apoyarse en los defectos de los personajes de Moore para una representación más creíble.

«Entro en el espacio de la cabeza de quién es el personaje y me quedo allí para ver su mundo y cómo el mundo lo ve», dijo. «No fue agradable estar en su espacio, pero ese es el personaje. El ambiente de trabajo, el elenco y el equipo fueron geniales para trabajar. Pero Detrick tiene mucho espacio para crecer. No me gustó estar en ese espacio de cabeza».

A pesar de retratar a un complaciente de personas conscientes de la gente, Gregg admitió encontrarse apoyando a Moore mientras lo exploraba y lo entendía más.

«Quería entrenarlo», explicó. «A mitad de la temporada, pensé: ‘Necesita sostener la cabeza en alto’. Quería que fuera mejor.

A continuación, Gregg habló con Variedad Sobre lo que significa unirse al universo «The Office», conocer a Steve Carell y John Krasinski por primera vez, sus esperanzas para su personaje en la temporada 2 y más.

«El documento» refleja muchos de los desafíos que enfrentan los periódicos locales de la vida real hoy. ¿Cómo se veía la preparación para usted en este papel al tratar de comprender el funcionamiento interno de una publicación local?

Entrevistamos a algunas personas de un periódico en particular, y nos dieron mucha información sobre trabajar allí. Mi personaje trabajaba en ventas, por lo que no era reportero. Pero pudieron decirnos la dinámica entre el departamento de ventas y los reporteros. Mi personaje es solo un vendedor por un día, y no sabe lo que está haciendo. Quería sumergirme en la ignorancia de no saber exactamente lo que estaba haciendo y descartar lo que había investigado.

Tu personaje, Detrick, pasa de ser un representante de ventas a convertirse en reportero. ¿Qué es lo que más disfrutaste de retratarlo?

No se sentía bien. Todo se jugó en quién era mi personaje, lo cual es genial. No estaba seguro de sí mismo. Se sintió subestimado. Se sintió perdido. No sabía cómo la gente lo percibía en este espacio o cómo hacer que personas sean como él. Una gran parte de eso fue él haciendo todo lo posible para tratar de hacerle a una chica o prestarle atención. Ese es un lugar difícil para alguien cuando está haciendo todo lo posible para hacer que personas les gusten y no obtener la reacción que desee. Mucho de eso me hizo sentir triste por él.

Detrick tiene un romance en ciernes con Nicole, quien es interpretado por Ramona Young. ¿Cómo fue tenerla como compañera de escena?

Ella fue genial. Tenemos química en muchos niveles. No quiero que parezca que estaba actuando para una comedia de comedia, pero es solo parte del proceso. Tengo que justificar las acciones del personaje. A veces me afecta como actor porque debes estar abierto a ser afectado. Cuando estoy pasando por estas cosas, ella estaba allí. Ella era una gran tabla de resonancia para hablar y preguntar: «¿Qué piensas de esto?» En general, es una gran persona fuera de eso. Tenemos una gran química y relación. No podría pedir un mejor compañero de escena.

Leí que Steve Carell y John Krasinski se detuvieron el primer día de filmación. ¿Cómo fue esa experiencia?

Los vi mientras caminaba hacia mi trailer. Tenía mi traje y dije: ‘Oye, ¿cómo estás?’ Dijeron: ‘Encantado de conocerte’. Luego, entraron en el trailer de maquillaje. No les dije que era parte del espectáculo. Estaba nervioso, y probablemente pensaron que había trabajado en el lote porque llevo un traje. Entré en el trailer de maquillaje mientras estaban allí y me quedé sin tratar de estar en el camino. Me estoy riendo de los chistes, pero tratando de no ser el tipo extraño que salta. No me hicieron sentir así. Ese era todo yo. Estaban allí extendiendo el amor y siendo un modelo de lo que podría ser.

¿Alguna vez les dijiste que fuiste parte del espectáculo?

No. Verán cuando salga.

¿Cómo se siente ser parte de un espectáculo de legado?

Puedes confiar en las personas que están a cargo. Lo más importante es trabajar con personas en las que puede confiar porque le permite renunciar a todo control, existir en el mundo que crean y confían en que harán el mejor producto posible.

Mientras que «The Paper» se mantiene por sí solo, es probable que muchos espectadores lo comparen con «la oficina». ¿Cómo te sientes acerca de esas comparaciones?

Es la naturaleza humana comparar una cosa con otra, pero ambos pueden coexistir. Todavía puedes amar «la oficina». No es como si estuvieran a sacar «la oficina» de las plataformas de transmisión y reemplazarlo con «el papel». Puedes seguir amando «la oficina» y, ahora, «el periódico». Aunque provienen del mismo creador, son diferentes espectáculos.

¿Qué distingue a «el papel» de «la oficina»?

Además de compartir ADN con Dunder Mifflin, tiene personajes, espacio de trabajo y nuevas tareas completamente diferentes. No es lo mismo en absoluto. Solo comparte un tono, formato y Oscar similares.

¿De qué otra manera querrías explorar tu personaje?

Quiero que entre en la suya, tenga más confianza y florece como reportero y hombre. Está en ese punto de la vida donde tiene que crecer. Sería divertido ver eso y explorar ese lado de él.

Has construido una impresionante cartera de actuación interpretando una amplia gama de personajes. ¿Hay algún personaje o género que estés ansioso por explorar que aún no has tenido la oportunidad de hacerlo?

Quiero hacer una acción y una comedia romántica. Soy un gran admirador del amor y el romance. Las citas son muy matizadas, con personas que intentan encontrar un terreno común. Es complicado y complejo. Sería divertido explorar. Es lo más relatable de la historia porque todos buscan a esa persona. Son historias con las que cualquiera puede identificarse. Te hacen sentir bien. Te hacen esperar.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.