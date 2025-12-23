Melora Hardin fue despedida de ‘Regreso al futuro’ y ‘Estalló en lágrimas’

Melora Hardinel actor mejor conocido por interpretar a Jan Levinson en «The Office» de NBC, dijo recientemente Semanal de entretenimiento que “rompió a llorar” cuando la despidieron de la superproducción de Robert Zemeckis “Regreso al futuro.” Mientras que el actor original de Marty McFly, Eric Stoltz, fue despedido de la producción y reemplazado por Michael J. Fox es uno de los cambios de casting más infames de Hollywood, resulta que esa decisión provocó un segundo despido. Hardin fue elegido originalmente como la novia de Marty, Jennifer Parker.

«‘Regreso al futuro’ fue una gran decepción. Tenía 17 años, ¿sabes? Me eché a llorar», dijo Hardin a EW. «Fue muy triste. Hubo bastantes de esas que recuerdo, ya sabes, cosas que nunca se hicieron realmente. Pero recuerdo que fueron muy duras».

Hardin revelado a principios de este año que también la echaron de “Regreso al futuro” cuando Stoltz fue despedida porque los ejecutivos del estudio pensaron que era demasiado alta para protagonizar junto a Michael J. Fox. Ella explicó: “Aparentemente fueron las dos ejecutivas en ese momento las que pensaron que era castrador que su personaje masculino principal estuviera en escenas con una mujer que era más alta que él. Si lo hubiera hecho, estoy seguro de que todo habría sido de otra manera. No habría hecho ‘The Office’”.

“Para estar donde estoy, tienes que haber fallado más de lo que has tenido éxito”, dice ahora Hardin. le dijo a EW. «Creo que la gente no se da cuenta de que, cuando lo miran desde fuera, tienes que ser realmente alguien que se sienta cómodo con el fracaso y con arriesgarse todo el tiempo. Ese fracaso no significa nada para ti. Sólo tienes que fracasar mejor y seguir fracasando mejor… para poder afrontar realmente esta elección de carrera».

Stoltz y Hardin estuvieron en la producción durante seis semanas de “Regreso al futuro” cuando se tomó la decisión de despedir a Stoltz y reelaborar el papel principal con la primera opción del director, Fox, quien originalmente había sido bloqueado de la película debido a su compromiso con la comedia de NBC “Family Ties”. Hardin fue reemplazado por Claudia Wells. Fox reveló en sus nuevas memorias, “Future Boy”, que le escribió una carta a Stoltz pidiéndole reunirse finalmente 40 años después de la refundición.

«Eric ha mantenido silencio sobre el tema durante 40 años, así que estaba preparado para la probabilidad de que él prefiriera mantenerlo así», escribe Fox en las memorias, señalando que los dos nunca se habían reunido cara a cara para discutir el intercambio de casting. Fox le escribió: “Si tu respuesta es ‘vete a la mierda y déjame en paz’… Eso también funciona”.

Stoltz respondió con una “respuesta bellamente escrita” que “comenzaba: ‘¡Vete a la mierda y déjame en paz!’ Afortunadamente, a esto le siguió un ‘Bromeo…’. Eric reflexionó sobre mi acercamiento y, aunque respetuosamente declinó participar en el libro, parecía abierto a la idea de reunirnos”.

Cuando Fox y Stoltz finalmente se encontraron juntos en la misma habitación, los actores «inmediatamente entablaron un fácil diálogo sobre nuestras carreras, familias y, sí, nuestros propios viajes a través del continuo espacio-tiempo», escribe Fox. “[Stoltz entered] con una sonrisa, y rápidamente reconocimos que ninguno de los dos tenía problemas con el otro. Lo ocurrido en ‘Regreso al futuro’ no nos había convertido en enemigos ni en rivales predestinados; Éramos sólo dos actores dedicados que habían invertido cantidades iguales de energía en el mismo papel. El resto no tuvo nada que ver con nosotros. Al final resultó que, teníamos mucho más en común que nuestra interpretación de Marty”.