Melki Bajaj supuestamente involucrado en un caso de inversión fraudulenta, ¡pidió una aclaración inmediata!

Jacarta – Una noticia impactante ha vuelto a sacudir el mundo del entretenimiento de Indonesia. Comediante y actor de telenovelas. Melki Bajaj arrastrado al vórtice de un supuesto fraude de inversiones bajo la apariencia de una asociación comercial de lavandería.

Su nombre surgió luego de que el abogado Pablo Benua revelara que había denuncias de varias víctimas que afirmaban haber sufrido pérdidas económicas como resultado de un programa de asociación ofrecido por una empresa. ¡Vamos, desplázate más!

A través de su despacho de abogados, Pablo denunció a la empresa ante la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional por presuntas prácticas de inversión ilegal.

En su declaración, Pablo dijo que la empresa denunciada era PT Juragan Kucek Indonesia.

«PT Juragan Kucek Indonesia, las acciones que informamos están relacionadas con fraude, malversación de fondos y/o delitos de lavado de dinero», dijo Pablo Benua, citando el video de YouTube de Reyben Entertainment, el jueves 29 de enero de 2026.

Se sospecha que la empresa ofrece al público un plan de asociación o franquicia de quioscos de lavandería con la promesa de obtener grandes beneficios. A los inversores potenciales se les promete la propiedad de un negocio de lavandería con un sistema de gestión que se dice profesional.

«Así que se ofrece a la gente que quiere abrir un quiosco de lavandería. Los paquetes comienzan desde 155 millones de rp, 175 millones de rp y 195 millones de rp, se promete un beneficio», dijo Pablo.

Los problemas comenzaron a surgir después de que los socios depositaron los fondos. La promesa de establecer un quiosco físico y operar el negocio no se ha cumplido. Como resultado, los inversores cuestionan la claridad del uso de los fondos y las responsabilidades de la gestión.

Esta condición motivó un informe judicial porque las víctimas sintieron que habían sufrido un daño material.

El nombre de Melki Bajaj también se destacó por su aparición en varios materiales promocionales de la empresa. En el vídeo promocional que circula, se dice que Melki utiliza el pronombre «nosotros», que indica una mayor participación en la estructura de la empresa.

Esto dio lugar a acusaciones de que el comediante no era sólo una estrella de la publicidad, sino que desempeñaba un determinado papel en la gestión.

«Sospechamos que Melky Bajaj es parte del PT Juragan Kucek, sospechoso de persuadir, llevar a cabo una serie de mentiras y atraer a las víctimas», explicó Pablo.

Pablo Benua también destacó la importancia de una aclaración abierta por parte de Melki Bajaj para aclarar la situación. Según él, el uso de la palabra «nosotros» en las promociones crea fuertes suposiciones sobre la participación directa.