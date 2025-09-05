Melissa Navia habla el episodio Gorn de Ortegas

Alerta de spoiler: Esta historia discute los desarrollos de la trama en la temporada 3, episodio 9 de «»Trek: Stranger New Worlds «, titulado» Terrario «, actualmente transmitiendo en Paramount+.

A pesar de «Star Trek: Strange New Worlds«Pistas en los primeros días en el USS Enterprise para varios de los queridos personajes de la franquicia como Spock (Ethan Peck) y Uhura (Celia Rose Gooding), uno de los mayores favoritos de los fanáticos ha sido un personaje creado específicamente para el espectáculo: el llamativo helicóptero de la empresa, Erica Ortegas ((Melissa Navia).

Para el deleite de muchos, en el penúltimo episodio de la temporada 3, Ortegas finalmente – ¡finalmente! – Se le debe a un episodio dedicado por completo a ella. Es la culminación de un arco que comenzó con el estreno de la temporada 3, cuando Ortegas sufre lesiones casi fatales después de que ella, junto con algunos otros compañeros de tripulación empresariales, son capturados por los extraterrestres reptilianos el Gorn. La experiencia persigue a Ortegas durante la temporada, afectando su moral y empujándola incluso a la insubordinación absoluta.

En «Terrario», la pesadilla de Ortegas vuelve a la vida. Mientras vuela una transmisión, la absorben un agujero de gusano y se estrella en una luna estéril. Mientras la tripulación de la Enterprise lucha para salvarla, un Ortegas heridos debe mantener su ingenio mientras busca comida para mantenerse con vida, hasta que descubra que un piloto de Gorn también está varado en la luna con ella. Convencido de que el Gorn significa matarla, Ortegas se sorprende cuando la salva en cambio de las especies nativas gigantes de la Luna, y luego comparte su refugio con ella. En la moda clásica de «Star Trek», Ortegas aprende a comunicarse con el Gorn, a quien descubre que es una piloto femenina, como ella. Forman un vínculo y trabajan juntos para encender los gases en la tormenta furiosa a su alrededor para señalar su ubicación a la empresa. Cuando llega el rescate, confunden al Gorn como enemigo y la matan, con la angustia y el arrepentimiento de Ortegas.

El episodio es nada menos que un tour-de-force para Navia, que tiene que mantener la historia completamente sobre sus hombros durante gran parte del episodio. «Los fanáticos han estado queriendo más tiempo de pantalla de Ortegas y una gran historia», dice ella. «¡Pero no sabía que iban a enviar al resto de mi elenco de vacaciones!» El actor habló sobre cómo ha sido tener tantos fanáticos en la esquina de Ortegas, los desafíos, y los beneficios, de disparar contra un actor en un disfraz gigante de Gorn, por qué hacer el episodio fue como la preparación para una película de Marvel y cómo se siente cuando está a punto de comenzar a filmar la quinta y última temporada del programa.

Ortegas ha tenido un arco de historia esta temporada. ¿Sabías el alcance total desde el principio?

Yo sabía de [Episode] 309. Se habló en Whispers, ya sabes, como si nadie quisiera decir demasiado, pero dijeron: «Hay este gran episodio». Sabía lo que estaba sucediendo en el estreno de la temporada 3. Sabía que iba a ser la primera vez que vimos a Ortega roto y lidiando con algo que no estaba bajo su control. Ella es tan capaz, segura, arrogante, genial y confiable timonel, ¿verdad? Ella te saca de problemas. A pesar de que ella pasó por la Guerra de Klingon, lo que traje fue que esta es la primera vez que casi casi muere. Entonces supe sobre el comienzo de lo que estaba pasando [with her]. Y finalmente, hacia la mitad de la temporada, obtuve el alcance total de lo que sería 309, y que esta sería su esencialmente lidiar con la manifestación de su pesadilla.

¿Habías estado ansioso por que Ortegas finalmente obtuviera un episodio de exhibición específicamente sobre ella?

Sí. Es interesante. Temporada 1, en realidad no me amaneció que Ortegas no tenga tanto tiempo de pantalla como todos los demás. Ella era una parte integral de cada episodio. Fue solo cuando los fanáticos respondieron a la temporada 1, que amaban a Ortegas, pero no había suficiente de ella, que creo que comencé a pensar en ello. Simplemente confío tanto en nuestros escritores, y entiendo las dificultades detrás de tener este programa de conjunto realmente fantástico y darles a todos la hora de la historia cuando tienes 10 episodios [per season]. Quiero hacer lo que sirve a la historia.

Ortegas tiene un gran momento en el episodio de la temporada 2 «Entre los comedores de lotos», cuando salva a la empresa después de que todos hayan perdido sus recuerdos, pero ese no fue un episodio solo dedicado a ella.

Ese fue su gran «Momento de la nave». Recuerdo que les decía a los fanáticos: «¡Más Ortegas viene!» Y luego, cuando estaba haciendo la prensa para ese episodio, los periodistas decían: «Por cierto, nos encantó todo sobre este episodio, pero esto no es lo que quisiste decir, ¿verdad? Va a haber un episodio más grande?» Y yo soy como, oh mi. No era como una gran pregunta para mí, que ella debería tener este gran y grande episodio.

Entonces, ¿cuál fue tu reacción cuando te diste cuenta de que gran parte de este episodio se centraría únicamente en ti?

Nuestro productor y director, Chris Fisher, al comienzo del episodio, estaba caminando y dice: «Vas a poder filmar una película de Marvel después de esto». No entendí completamente lo que quiso decir hasta que llegamos al final del episodio, cuando lo hice todo. Sabes, habíamos tenido las explosiones, habíamos tenido la tierra, los escombros, la locura. Sabía que iba a ser un desafío, pero quería todo.

Marni Grossman / Paramount+

¿Cómo fue ser el único actor en el set?

Me reí de que mi elenco estaba de vacaciones. Algunos de ellos se fueron a casa, como, muy lejos. Y así llegando a establecer todos los días, allí con 150 miembros de la tripulación, de los que siempre estoy asombrado, sentí esa responsabilidad. Se sentía como todos los días, estábamos en contra del reloj.

¿Qué te sorprendió durante el rodaje?

Para simular la tormenta, a pesar de que estábamos en una pared de AR: tenemos esta tecnología multimillonaria, pero aún necesitas fanáticos gigantes, metal, oxidados y viejos. Casi todos los días que disparamos, fue una batalla. El sonido: bendiga sus corazones, intentaron todos los días para obtener el mejor sonido posible. Tuvimos que hacer mucho trabajo de ADR. Pero tuve que volver a aprender cómo hacer ciertas cosas cuando no puedes escuchar hablar o incluso pensar porque era muy fuerte. Había todos estos elementos que todos los días. Sentí que estaba aprendiendo a hacer cosas por primera vez.

¿Cómo fue trabajar con Warren Scherer, el actor que interpretó al Gorn?

Pensé que iba a ser lo más difícil. No lo fue. Los efectos especiales, los títeres, todo lo que pusieron en el Gorn fueron tan increíbles y realistas. El traje era tan pesado y estaba muy sudoroso allí, Warren tenía un ventilador adentro, que siempre estábamos en un temporizador cuando estaba en el traje. Así que muchos de mis primeros planos estaban opuestos a nuestros [assistant director]o una piedra, o solo la cabeza sin Warren en ella. Eso fue muy difícil, porque el Gorn no estaba hablando. Así que debes tener una verdadera confianza en lo que haces, en la historia y en lo que está debajo para hacer que eso funcione.

¿Cómo abordaste las escenas antes de que aparezca el Gorn, dónde solo eres tú?

Cuando hicimos la mesa leí, bromeé que todos habían venido a ver mi programa de una mujer. Mucho de esto también depende de la fisicalidad del momento. Entonces, por ejemplo, cuando se estrelló por primera vez, y se despierta y está sangrando, y necesita hacer que todo funcione, gran parte de eso fue la sensación de que no vas a poder lograr esto. ¿Cómo es cuando creas agua por primera vez?

También me recordó mucho de los viajes espaciales. Como actor de «Star Trek», podemos hacer mucho con la comunidad espacial si queremos, y todo lo relacionado con los viajes espaciales está resolviendo todos los problemas. Tienes objetivos realmente grandes, pero todo es una pequeña cosa justo en frente de ti. Así que pensé en eso muy a propósito. Ni siquiera voy a pensar en lo que sucederá mañana. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Lo que todo el mundo ama de Ortegas es que puede hacer mentalidad y también esa arrogancia. Muy bien, esta es la peor situación posible, pero vamos a hacer esto.

¿Qué crees que significará esta experiencia para Ortegas?

En el estreno del episodio, ella está rota. Casi la saca, su pesadilla literal. Vemos eso en [Episode] 302, cuando tiene esa gran escena en la que bailan sus amigos, pero no puede unirse, lo que sé que he experimentado, vemos lo que es su pesadilla en el fondo allí. Entonces, convertir a un enemigo en una amiga y luego descubrir que todo estaba fuera de su control, solo las ramificaciones de eso son masivas. Creo que le da a su paz que no pueda controlar todo. Escuchamos más sobre su historia de fondo; Se metió en la Flota Estelar porque era algo que podía controlar. Hay una pieza al saber que hay ciertas cosas que están más allá de ti. Ojalá pudiéramos ver más, y tal vez lo haremos, pero en este episodio después de que Uhura salga de la habitación, ¿cómo está lidiando con eso? Espero, y digo esto sabiendo que hemos disparado la temporada 4, es que es algo que la basa en una nueva manera. Ella solo tuvo que resolverlo en la luna de la muerte.

Estás a punto de disparar la última temporada, que los productores han dicho que terminarán con el comienzo de la era de Kirk. Sabemos que Ortegas no está en la empresa cuando Kirk se hace cargo de capitán. ¿Tienes una idea de lo que va a pasar con el personaje y hacia dónde podría ir?

Mi respuesta a eso es sí y no. Sé fragmentos de lo que viene. Escucho lo que dicen los fanáticos. Existe la preocupación de que todos aman tanto a esta tripulación, y vamos a dejar atrás a esta tripulación. Lo que solo quiero que todos sepan es que vamos a la temporada 5, y aunque se habla mucho de entrar en la empresa de Kirk, para mí, todavía estoy completamente en «nuevos mundos extraños». Todavía estamos completamente en este equipo. Todavía tenemos muchos «mundos nuevos extraños» por venir.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.