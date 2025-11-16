Melissa McCarthy presentará ‘SNL’ en diciembre con el invitado musical Dijon

Melissa McCarthy está volviendo a ser anfitrión”Sábado noche en vivo” este diciembre.

Durante el episodio de esta semana se reveló que McCarthy presentará la serie de comedia de NBC con el invitado musical Dijon el 6 de diciembre. Será la sexta vez que McCarthy sea presentadora y la primera vez que lidere el programa desde 2017. También ha aparecido en el programa varias veces como el exsecretario de prensa de Trump, Sean Spicer, entre otros cameos.

McCarthy ha recibido seis nominaciones al Emmy por su trabajo en “SNL”, incluido el premio a la mejor actriz invitada en una serie de comedia para el programa en 2017.

Dijon hará su debut en “SNL” con su aparición en el episodio del 6 de diciembre.

“SNL” recientemente pasó página en su histórica temporada número 50, que se conmemoró con una serie documental de Peacock y un especial de tres horas al que asistieron una gran cantidad de ex miembros del elenco e invitados de primer nivel. Bad Bunny inició la temporada 51 en octubre con la invitada musical Doja Cat. Amy Poehler, Sabrina Carpenter, Miles Teller, Nikki Glaser y Glen Powell siguieron como anfitriones.

El icónico sketch nocturno se despidió de varios miembros del elenco de cara a la temporada 51, incluidos Heidi Gardner, Ego Nwodim, Devon Walker y Michael Longfellow. Esta temporada, “SNL” también dio la bienvenida al elenco a Tommy Brennan, Jeremy Culhane, Ben Marshall, Kam Patterson y Veronika Slowikowska.

“SNL” obtuvo siete nominaciones a los premios Emmy 2025. Sus derivados, como “The Anniversary Celebration”, “SNL50: The Homecoming Concert”, “Beyond Saturday Night” y “50 Years of SNL Music”, también obtuvieron 23 nominaciones en total.