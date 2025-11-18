Melissa Gilbert reacciona a Megyn Kelly con una impactante historia de ‘La casita’

“Pequeña casa en la pradera» estrella Melissa Gilberto se une al creciente coro de nombres de la industria consternados por Megyn KellyComentarios recientes sobre Jeffrey Epstein. Durante el episodio del 12 de noviembre de su programa de radio homónimo SiriusXM, Kelly afirmó que a Epstein “apenas le gustaba el tipo legal”. Dijo que a Epstein “le gustaban las chicas de 15 años” y “no le gustaban las de 8 años”.

«Le gustaban los tipos de adolescentes muy jóvenes que podían pasar por incluso más jóvenes de lo que eran, pero que a un transeúnte le parecerían legales», dijo Kelly. «Hay una diferencia entre un niño de 15 años y uno de 5 años, ¿sabes?»

Kelly enfrentó una reacción inmediata de figuras políticas y de Hollywood. Cristina Ricci publicado que Kelly es un “peligro para los niños”, mientras que el hashtag de las redes sociales “#iWasFifteen” comenzó a ser utilizado por mujeres en línea para compartir sus propias historias sobre cómo lidiaron con el comportamiento inapropiado de los hombres a una edad demasiado temprana. Gilbert participó de la tendencia, compartiendo fotos en instagram de “La casa de la pradera” cuando tenía 15 años y tuvo una escena de beso con su coprotagonista mayor Dean Butler (que era unos ocho años mayor).

«De hecho, tengo náuseas», escribió Gilbert junto a las fotos, que comenzaban con una imagen de ella a los 15 años mientras estaba de vacaciones. «La chica que estaba de vacaciones en Hawái con su familia es la misma chica de la que se esperaba que se ‘enamorara’ y besara a un hombre en la película que era varios años mayor que ella. Desde la perspectiva de hoy, esto es impactante. No tengo más palabras que decir: ‘ERA UNA NIÑA’. ‘TENÍA QUINCE.’ Y yo era la buena noticia”.

Gilbert dijo “gracias a Dios” por su madre y su coprotagonista y director Michael Landon, quienes fueron dos de las muchas personas en el set de “Little House” que se aseguraron de que ella estuviera segura durante la producción. Es importante señalar que en ningún momento Gilbert alegó que se hubiera producido alguna mala conducta en el set de “Little House”. Y concluyó: «¿Te imaginas si no los hubiera tenido todos? Soy muy afortunada (más o menos). Muchas otras mujeres jóvenes no lo son. Megyn Kelly, debes tener cuidado con tus palabras».

Esta no es la primera vez que Gilbert apunta a Kelly. A principios de año, Gilbert respondió a Kelly por un comentario que hizo el ex presentador de Fox News sobre el próximo remake de “Little House” de Netflix. Gilbert fue la estrella de la popular adaptación televisiva de NBC de la serie de libros de Laura Ingalls Wilder, que se emitió durante nueve temporadas y 204 episodios entre 1974 y 1982.

«Netflix, si despiertas ‘La casa de la pradera’, mi misión singular será arruinar por completo tu proyecto», Megyn Kelly. publicado en X cuando se supo por primera vez la noticia del reinicio de Netflix. Gilbert respondió en hilos y animó a Kelly a “ver cualquier episodio en cualquier plataforma de transmisión en cualquier parte del mundo”.

«Aparentemente Megyn tuiteó (no estoy en esa plataforma) pidiendo que Netflix no ‘despertara’ su remake de ‘Little House'», agregó Gilbert en una declaración más larga. «Ummm… mira el original otra vez. La televisión no se vuelve mucho más ‘despertada’ que nosotros. Abordamos: racismo, adicción, nativismo, antisemitismo, misoginia, violación, abuso conyugal y todos los demás temas de ‘despertar’ que puedas imaginar. Muchas gracias».

Rebecca Sonnenshine (“The Boys”, “Vampire Diaries”, “Archive 81”) se desempeña como showrunner y productora ejecutiva en el reinicio de “Little House on the Prairie” de Netflix. La serie aún no tiene fecha de estreno.