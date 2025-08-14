Melania Trump advierte a Hunter Biden de demanda de difamación vinculada a las afirmaciones de Epstein







La primera dama Melania Trump ha puesto al hijo del ex presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, «en aviso,» amenazando con demandarlo por más de USD 1 mil millones por afirmar que Jeffrey Epstein le presentó Donald TrumpInformó Fox News.

El abogado de Melania, Alejandro Brito, exigió que Hunter «inmediatamente retraiga las declaraciones falsas, difamatorias, despectivas e inflamatorias» que hizo sobre la primera dama en una entrevista a principios de este mes en el canal 5 de YouTube «con Andrew Callaghan».

En el video, titulado «Hunter Biden Returns», afirmó Biden, «Jeffrey Epstein presentó a Melania, y así es como Melania y la Primera Dama y el presidente conocieron,» agregando: «Las conexiones son, como, tan amplias y profundas».

Según Fox News, Brito envió una carta a Cazador biden y su abogado, Abbe Lowell, el 6 de agosto, dándole un ultimátum: eliminar el contenido, emitir una disculpa pública y retraer las declaraciones, o enfrentar una posible demanda de difamación de USD1 mil millones.

«El incumplimiento de cumplir con la Sra. Trump sin más remedio que perseguir todos y cada uno de los derechos legales y recursos disponibles para que recupere el abrumador daño financiero y de reputación que la ha causado sufrir», escribió Brito.

«Estas declaraciones falsas, despectivas, difamatorias e inflamatorias son extremadamente salaces y se han difundido ampliamente en varios medios digitales», escribió Brito. «De hecho, el video ha sido reeditado por varios medios de comunicación, periodistas y comentaristas políticos con millones de seguidores en las redes sociales que han difundido las declaraciones falsas y difamatorias en allí a decenas de millones de personas en todo el mundo».

«En consecuencia, usted ha causado que la Sra. Trump sufra un daño financiero y reputacional abrumador», agregó Brito. Además declaró que la «fuente» de Biden para las declaraciones falsas es «fabulista en serie Michael Wolffcuyas mentiras fueron publicadas por The Daily Beast en el artículo titulado `Melania Trump` muy involucrado ‘en Epstein Scandal: Author.

