Melaney Ricardo aclaró después de ser blasfemado por ayudar a Fahmi Bo

VIVA – problemas sobre Melaney Ricardo que es blasfemado por los ciudadanos porque ayuda a Pesinetron Fahmi bo Finalmente obtuve una explicación directa del presentador. Melaney enfatizó que sus acciones se debieron a la promesa que había dicho, así como una forma de preocupación por la condición de Fahmi Bo que ahora es cada vez más alarmante.

Melaney dijo que inicialmente, accidentalmente hizo la promesa de ayudar a Fahmi Bo a alquilar costos al invitarlo a podcast. Esto se reveló a través de un programa de televisión. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Entonces, la primera vez que el podcast fue el que fui bloqueado intencionalmente porque cuando invité a mi hermano a tener un podcast que no pensó en pagar por una casa alquilada honesta, tal vez quería ayudarme tanto como sea posible», explicó Melaney Ricardo citado desde YouTube el jueves 2 de octubre de 2025.

Desde entonces, sintió que tenía que mantener sus palabras, especialmente cuando vio la condición y la salud de Fahmi que disminuyeron. Según la confesión de Melaney, la condición de salud de Fahmi Bo ahora es realmente alarmante.

«Si la primera vez aún puede gatear, si el que ahora no puede caminar. Lo siento mucho, sí, defecar, orinar, literalmente en la cama», dijo.

Fahmi también se llama sufrimiento de complicaciones de la enfermedad, que van desde accidente cerebrovascular hasta diabetes, lo que hace que las actividades diarias sean muy limitadas.

Melaney Ricardo. Foto : Instagram @melaney_icardo

Aun así, Melaney estaba agradecido de que la relación de Fahmi con su ex esposa e hijos ahora esté mejorando. Regresaron para cuidar y acompañar a Fahmi en medio de su enfermedad. De hecho, algunas necesidades diarias, como Pampers to Simple Food, aún se pueden satisfacer gracias al apoyo familiar y la asistencia de la comunidad.

Sin embargo, el movimiento de Melaney para ayudar a cosechar comentarios en cursiva. Hay ciudadanos que cuestionan las razones por las cuales la acción debe hacerse contenido. Respondiendo a eso, Melaney dio tres razones firmes.

Primero, debido a que la promesa que había dicho fue transmitida en el contenido, era natural que el asentamiento también se haya demostrado abiertamente. En segundo lugar, el público necesita conocer la condición real de Fahmi Bo para que puedan participar en dar oraciones y apoyo. Tercero, consideró que las personas que solo podían criticar no necesariamente hicieron lo mismo.

«Al menos si al menos estoy en apoyo de mi hermano. Es importante que resuelva lo que le prometí a mi hermano y rezo por él», dijo Melaney.

También recordó que el espíritu y el apoyo moral son muy importantes para los enfermos, además de la asistencia financiera.

Además, Melaney usa la historia de Fahmi Bo como un recordatorio para que los artistas y las figuras públicas se preparen para el futuro sabiamente. Hizo hincapié en que el trabajo en el mundo del entretenimiento nunca ha sido seguro, por lo que es importante ahorrar y mantener la salud desde una edad temprana.