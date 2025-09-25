Mel Owens confrontado por concursantes durante los comentarios de la edad

Alerta de spoiler: Este artículo contiene spoilers suaves para el estreno de la temporada 2 de ABC «El soltero dorado. «

Estrella de «Golden Bachelor» Mel Owens Se encontró cara a cara con las mujeres compitiendo por su corazón durante el estreno de la temporada 2 del miércoles por la noche. Si bien muchos de los concursantes usaron su breve tiempo uno a uno para compartir historias personales, varios también aprovecharon la oportunidad para enfrentar al ex jugador de la NFL convertido en abogado sobre los controvertidos comentarios de edad que hizo durante una aparición en podcast.

En junioOwens dijo en el podcast «In the Trenches» que «cortaría» a cualquier concursante mayor de 60 años en la última temporada de «The Golden Bachelor».

«Está ciego hasta que salen de la limusina. Pero me preguntaron: ‘¿Cuáles son tus preferencias?’ Entonces, acabo de decir 45 a 60, solo siendo honesto ”, dijo Owens. «Y luego el proceso fue, y fui seleccionado, ¿verdad? Y luego almorzamos con el productor ejecutivo. Dije: ‘Sabes, si tienen 60 o más, los estoy cortando’. ‘Oh, Mel, no puedes, ya sabes, este no es el’ soltero plateado ‘. Es el ‘soltero dorado’. Él dice, pero van a estar calientes, no se preocupe por eso.

Owens también expresó que él espera que todos los concursantes estén en buena forma, diciendo en el podcast: «No tenía currículum, pero me preguntaron, ¿cuál es mi perfil?

El estreno de la temporada 2 de «Golden Bachelor» abrió con Owens abordando la controversia que rodea los comentarios que hizo en el podcast «In the Trenches».

«Estoy emocionado de conocer a las mujeres, pero estoy nerviosa de que las mujeres tendrán conceptos erróneos sobre mí», dijo Owens antes de hablar sobre el podcast en sí. “Me preguntan, como ‘¿Cuáles son tus preferencias?’ Así que acabo de decir, ’45 a 60. ‘ Los dije, ya sabes, tratan de mantenerse alejados de las caderas artificiales y las pelucas «.

Añadió: «Me equivocé. Me equivoqué. Lo repití mucho en mi cabeza. Me arrepiento y lamento todas las cosas que he dicho en el podcast. Sé lo que mucha gente está pensando en mí, pero eso no es lo que soy».

Más tarde, durante las presentaciones individuales, Diane, una bibliotecaria de 71 años que interpreta al hockey femenino, le dijo a Owens: “¿Y sabes qué, Mel? Tengo que preguntarte. ¿Cuál es el que el? disco ¿Fue esa entrevista sobre ese podcast?

Owens se disculpó con Diane, diciendo: «Fue injusto, cruel.

«Quédate conmigo», respondió Diane con una sonrisa, «Te mantendré fuera del cuadro de penalización».

Otro concursante, el dentista cosmético de 71 años, Terri, le presentó a Owens a su «asistente dental favorito»: un títere de manos llamado Carly.

«Hola, Mel. Apuesto a que no esperabas que todas estas mujeres mayores de 60 años se vean tan calientes, ¿verdad?» dijo Carly, la marioneta. Terri luego llamó a Owens juguetonamente con la mano del títere.

«No creo que haya sido golpeado por un títere antes», compartió Owens en un confesionario. «Así que eso fue divertido».

Otros dos concursantes, la ex modelo de 62 años, Carla y la vendedor de yates de lujo de 67 años, Alexandra, también desafiaron directamente los comentarios anteriores de Owens sobre mujeres mayores de 60 años.

«Estoy aquí para romper todos tus estereotipos sobre mujeres mayores de 60 años», dijo Carla a The Golden Bachelor.

Después de conocer a todos los concursantes, Owens habló frente al grupo de mujeres y reiteró sus arrepentimientos por los comentarios de la edad.

«Es realmente un privilegio para mí ser el soltero dorado», dijo Owens. «Y espero que puedas perdonarme y dejarme recuperarlo».

Continuó: «La edad es realmente un número. Y el espíritu no tiene edad».

Los nuevos episodios de la temporada 2 de «The Golden Bachelor» se emitirán los lunes en ABC a las 8 pm ET, y transmitir en Hulu al día siguiente.