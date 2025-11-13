¿Mel elige a Cindy o Peg?

ALERTA DE SPOILER: El siguiente resumen contiene spoilers del final de “El soltero dorado”Temporada 2.

El viaje de Mel Owens en “The Golden Bachelor” ha estado lleno de drama desde antes de que comenzara su temporada. (Como sus concursantes decidieron no dejarlo olvidar.(dijo en un podcast antes de ingresar a Bachelor Mansion que eliminaría a cualquier mujer mayor de 60 años). Eso siguió siendo cierto hasta el final, cuando el ex apoyador de la NFL de 66 años tuvo que tomar una decisión sobre si proponerle matrimonio a Cindy Cullers, de 60 años, Peg Munson, de 62, o a ninguna de las dos.

Esa tercera posibilidad comenzó a parecer cada vez más probable después del episodio de “Fantasy Suites” de la semana pasada, que terminó en un suspenso.

Ambas mujeres expresaron frustración durante todo el episodio porque Mel no era más claro acerca de sus sentimientos por ellas. En la cita de Peg con él, ella trató de preguntarle cómo iban las cosas entre ellos, y él respondió dos de sus preguntas simplemente diciendo «bien» antes de cambiar el tema a los buggies que acababan de conducir juntos. «Él se desvía, ¿sabes? Y no sé si es por todas las cosas externas. Tengo un poco de preocupación: ¿Es algo [where] ¿No está emocionalmente disponible o simplemente lo están protegiendo? Pero más tarde esa noche, durante la cena, conectaron con un poco más de profundidad y decidieron aprovechar Fantasy Suite, una cita nocturna lejos de las cámaras. A la mañana siguiente, ambos expresaron que se sentían más cerca el uno del otro, y Peg llamó a Mel «emocionalmente inteligente».

Las cosas no fueron tan bien con Cindy, pero no estaba claro si se trataba de su conexión con Mel o de sus preguntas centradas en el matrimonio. Los dos tuvieron una cita incómoda, con Mel llena de miedo mientras nadaban con mantarrayas. En la cena, después de que Cindy intentara preguntarle qué sentía por ella y Peg, él dijo: «Simplemente lleva tiempo. Voy a tomar decisiones informadas. No voy a dar un acto de fe, por así decirlo». Cindy respondió diciendo que todo el programa se trata de un acto de fe, pero Mel no estuvo de acuerdo: «Soy lo suficientemente inteligente como para saber que mi vida no es así». Mientras continuaba su tensa conversación, Mel evadió repetidamente el tema de si realmente está listo para casarse nuevamente. Cindy señaló acertadamente que “The Golden Bachelor” debe terminar en una propuesta, pero Mel enfatizó que se trata de “encontrar una pareja” y no pareció apreciar cuando Cindy sugirió que, al estar divorciado, tal vez debería estar dispuesto a comprometerse antes que en su primer matrimonio. Cindy le agradeció sus “muy perspicaces” confesiones, pero estaba claramente disgustada por su incapacidad para aclarar sus sentimientos sobre ella y el matrimonio en general. “Si hay testamento, hay una manera”, trató de asegurarle, por lo que ella le preguntó si había testamento. El episodio termina antes de que él responda, y sin mostrar si Mel y Cindy fueron a Fantasy Suite.

Durante el final del miércoles por la noche, se reveló que Cindy decidió irse después de darse cuenta de que ella y Mel no estaban en la misma página sobre su relación.

«Él no está interesado en hacer ningún tipo de compromiso durante varios años», dijo Cindy en un confesionario. «Estoy en mis años dorados (tengo 60 años) y no me interesa que me pongan en espera. Simplemente él no es mi persona».

Después de acompañar a Cindy a la salida, Mel, atónita, regresó sola a la mesa. «Estoy en shock. La cita con Cindy fue perfecta», dijo. «Llegué esta noche pensando que había un futuro. Pero ella renunció… No sé qué voy a hacer».

No mucho después, Mel se reagrupó y le presentó a Peg a sus dos hijos, Andre y Lucas, así como a su amiga de la universidad, Diane. Durante su tiempo a solas con los hijos, Peg les preguntó qué tipo de pareja pensaban que sería ideal para su padre.

“Simplemente una persona tranquila, sin demasiado drama y que realmente disfruta de la vida”, dijo Lucas.

A pesar de todo el drama y las señales contradictorias a lo largo de su viaje, Mel finalmente eligió a Peg un día después de la exitosa reunión familiar. Aunque no se arrodilló, Mel le dio a Peg un anillo y le explicó que «representa nuestro compromiso con el amor, para darnos tiempo para descubrir juntos lo que nos depara el futuro». También le regaló la última rosa dorada.

«Aquí tengo a la chica perfecta», dijo Mel, a lo que Peg añadió: «Tengo al chico perfecto».