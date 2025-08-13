‘Mektoub, My Love: Canto Due’ Review: Kechiche’s Trilogy meanders on

Estrenarse en el Festival de Cine de Locarno Después de haber sido llevado a cabo seis años en el limbo de postproducción, Abdellatif kechiche«Mektoub, My Love: Canto Due» ciertamente merece el descriptor «largamente retrasado». Si es tan esperado es otra pregunta. La tercera y (una supone) la última entrega en la serie de películas del autor francés-túnis que narra joven amor, lujuria y disturbios en la escarpada ciudad portuaria francesa de Sète a mediados de los noventa, «Canto Due» cuenta con algunos de los saturación sensorial y narrativa disoluta que se obtuvieron las dos películas anteriores de «Mektoub, My Love»-2017 «Canto ano» y 2019 «y 2019» y 2019 «y 2019 se ganaron las dos películas anteriores» My Love «-2017» Canto ano «y 2019» y 2019 «y 2019 se ganaron las dos películas anteriores» My Love «-2017» Canto «y 2019» y 2019 «y 2019» y 2019 «se ganaron las dos películas de» Canto «de 2017» y 2019 «. -Reseñas mixtas a negativas en el circuito del festival.

Ese «Intermezzo» era una película de ambientes casi sin placa que se extendía más de 200 minutos no ayudó a sus perspectivas comerciales, aunque otros factores estaban detrás del hombro frío que recibió de los distribuidores, entre ellos una disputa compensada entre Kechiche, Ophélie Bau, por la inclusión de una larga escena de sexo no simulada en el corte final, y la compañía de producción del director y el director se declaró insolente. Entre ese período de ocho años involuntario entre los estrenos y un tiempo de ejecución combinado que se acerca nueve horas, el proyecto «Mektoub» ha terminado consumiendo un montón de tiempo para lo que queda, según los estándares del mejor trabajo de Kechiche, un esfuerzo bastante leve, que ofrece placeres de verano diafano pero poco poder de permanencia emocional.

La buena noticia, para cualquiera que aún invierta, es que «Canto Due» finaliza los procedimientos en un máximo relativo. El más corto de las tres películas, aunque en 139 minutos aún más inmóviles, también es la más dramáticamente contenida y convincente, introduciendo dos personajes externos en su grupo de locales libidinosos de Sète, con consecuencias que se intensifican desde la farsa sexual de Ribald hasta el drama de vida y muerte. La observación del ombligo de Louche (por decir nada de otras partes del cuerpo, lujosamente aturdidas y objetivadas) en las entradas anteriores se ha frenado hasta cierto punto. Incluso si nada de importación particular ha tomado su lugar, el resultado es templado y digerible. Sin embargo, es difícil decir qué vida teatral podría tener en esta etapa en la carrera de Kechiche.

Aunque «Intermezzo» se puede omitir en ningún gran detrimento de la continuidad, «Canto Due» tendrá poco sentido para los espectadores que no han visto «Canto Uno»: el remolino de personajes de esa película está en su mayoría nuevamente presente aquí, sus diversas historias y historias de fondo se reanudaron con una explicación mínima. La perspectiva principal de la película es nuevamente la de Amin (Shaïn Boumédine), un joven tímido y guapo que, como se detalla en la primera película, abandonó la escuela de medicina para perseguir su sueño de convertirse en guionista. Ahora, está de vuelta en su ciudad natal después de estudiar películas en París, con un guión completo en su haber y sin ninguna idea real de cómo descifrar la industria. (Que el título de su guión es «los elementos esenciales de la existencia universal» es una indicación de cuánto aún no ha aprendido).

Ingrese (nuevamente) su descarado primo Tony (Salim Kechiouche, una vez más la presencia más animada de la película), un gregario de Lothario que anteriormente ha actuado como el ala de Amin en asuntos de conquista sexual, aunque con un éxito limitado: Amin sigue siendo una figura pasiva y inferior, sus deseos se mantuvieron en gran medida para sí mismo. Con un entusiasmo agresivo, Tony se nombra a sí mismo el agente de Amin. Es una posición que no equivalería mucho en Sète, si no fuera por el hecho de que la actor de telenovela estadounidense Jessica Patterson (Jessica Pennington) y su esposo mayor Jack (Andre Jacobs) están actualmente de vacaciones en la ciudad, y son clientes habituales en el restaurante cuscoso dirigido por la familia extendida de Amin y Tony.

En el gran esquema de las cosas, los Patterson son B-listers en el mejor de los casos, aunque para los lugareños son puros Hollywood. Durante un destacado settewe en el restaurante, inaugurado después de horas para la pareja de celebridades, para el resentimiento de la eraboración del personal, Tony se ingrata lo suficiente con los estadounidenses que Jack acepta leer el guión de Amin. Volviendo rápidamente entre los chismes mordidos en la cocina y la manipulación elegante en la mesa, esta escena extendida representa lo mejor de la escritura de Kechiche y Ghalya Lacroix, así como el estilo de rodaje y edición de la película y suelto de la película.

Algo improbable, Jack lleva al guión de Amin, que él ve como un posible avance de la pantalla grande para su esposa, buscando una serie de reuniones alimentadas por el vino en la villa de lujo de la pareja. Jessica humedece esta charla sin comprometerse totalmente con la idea: su interés es principalmente en Tony, quien parece desabrocharse un poco más con su camisa cada vez que se encuentran. Es bastante fácil ver a dónde está todo esto, pero hay un placer verlo llegar allí, antes de un final histérico que se vuelve cada vez más duro y triste. Mientras tanto, los otros personajes principales de la película se quedan a la deriva. El trabajador agrícola Ophélie (BAU) fue fundamental para los procedimientos en las dos primeras películas, pero esta vez simplemente cría en un dilema ya establecido en esas entradas: meses de casarse con su prometido militar ausente, está embarazada de Tony y necesita la ayuda de Amin a viajar a París para un aborto.

Dada esta falta de cierre, y la naturaleza en su mayoría diversión de la historia de los Patterson, parece que «Canto debido» puede haber sido concebido como una segunda película intermezzo, antes de al menos un capítulo adicional, una perspectiva que ahora parece irritablemente poco probable. Es difícil no sentir, ya que esta curiosidad extraña pero no desagradable llega a su conclusión suspendida, que probablemente hemos visto lo suficiente: donde estos personajes se dirigen desde aquí una vez que este verano interminable finalmente se cae en el otoño, no permanecerán durante tanto tiempo en nuestras imaginaciones.