Mekari fomenta la digitalización de la seguridad laboral en el petróleo y el gas y la minería a través de HSE+

Yakarta, Viva – Los requisitos del sistema digital para la seguridad y la salud ocupacional (HSE) en los sectores de petróleo y gas y minería de Indonesia continúan aumentando con una gran escala de operaciones y alto riesgo de trabajo. En 2024, la tasa de incidentes registrable total en el sector de perforación de Pertamina se registró en 0.18, en comparación con el año anterior según el informe de Pertamina Drilling.

Mientras tanto, Pertamina Hulu registró más de 59 millones de horas de trabajo seguras sin incidentes desde noviembre de 2023, según datos de PHI. La producción nacional de petróleo y gas en el mismo período alcanzó un promedio de 1.79 millones de boepd, mientras que la producción de carbón de Indonesia alcanzó los 830 millones de toneladas, mucho más allá del objetivo nacional, según informes de Kontan e IMA.

Junto con la creciente necesidad de digitalización de HSE, compañía La tecnología comenzó a presentar soluciones basadas en la nube que se pueden implementar más rápido. Mekari Oficiente, una plataforma de software personalizada de bajo código/sin código, en colaboración con TMS Consulting para lanzar SSE+, Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) basadas en el servicio de software-AA (SAAS) para las industrias de minería, petróleo y gas.

HSE+ fue construido a partir de la plantilla de oficinas de Mekari, que fue modificada por TMS Consulting para que coincida con los estándares de la industria y funcione completamente por encima de la nube de Mekari. Esta solución está diseñada para reducir la carga de una gran personalización, permitiendo una implementación más rápida y flexible para servicios adicionales.

El valor principal de HSE+ incluye un mayor cumplimiento y seguridad del trabajoEficiencia de rentabilidad, escalabilidad y seguridad basadas en la nube, así como acceso práctico a través de aplicaciones móviles. HSE+ también está diseñado de acuerdo con la Ley No. 44 de 1960 con respecto a la seguridad y salud ocupacional en el sector del petróleo y el gas y la regulación gubernamental No. 55 de 2010 relacionada con la supervisión de K3 en la industria mineral y del carbón.

Ilustración – Mina de carbón

Mekari Oficiente en sí misma proporciona fundamentos en forma de soluciones en la nube y plantillas de infraestructura, mientras que TMS Consulting desarrolla y comercializa HSE+ según las necesidades industriales.

«A través de la falta de oficinas, queremos presentar la base de la tecnología que permite a las empresas adoptar soluciones rápidamente sin estar cargadas de personalización compleja», dijo Sandy Suryanto, jefe de ingresos de Mekari, tal como se cita de un comunicado de prensa, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Explicó que la colaboración con TMS Consulting en HSE+ Solutions muestra cómo la plataforma puede adaptarse a las necesidades de industrias específicas.

Mientras tanto, Albert Juanda, consultoría C-CEO TMS, espera que el lanzamiento de HSE+ pueda crear nuevos estándares para administrar la seguridad laboral en las industrias de minería, petróleo y gas.

Explicó que la solución HSE+ permite a las empresas del sector de petróleo y gas y minería monitorear el cumplimiento, prevenir el riesgo de accidentes y apoyar la sostenibilidad del medio ambiente digitalmente. Con una implementación rápida y acceso directo para los trabajadores en el campo, HSE+ se posiciona como una de las herramientas para gestionar los riesgos operativos complejos y apoyar la eficiencia industrial.

Mekari es un proveedor de SaaS que atiende a más de 1 millón de usuarios y 35,000 empresas en toda Indonesia. Luego, TMS Consulting presenta un enfoque modular con capacidades para reducir los costos, simplificar el proceso y aumentar las respuestas comerciales en todas las organizaciones a través de soluciones digitales.