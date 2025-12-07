Mejores predicciones sonoras de los Oscar 2026

Variedad Circuito de premios La sección es el hogar de todas las noticias sobre premios y contenido relacionado durante todo el año, que incluye lo siguiente: las predicciones oficiales para los próximos Oscar, premios emmyCeremonias de premios Grammy y Tony, comisariadas por Variedad Clayton Davis, editor jefe de premios. Las páginas de predicción reflejan la clasificación actual de la carrera y no reflejan preferencias personales de ningún contendiente individual. Como sugieren otras encuestas formales (e informales), las competencias son fluidas y están sujetas a cambios según los rumores y los eventos. Las predicciones se actualizan todos los jueves.

Mejor comentario de sonido de los Oscar (actualizado el 7 de diciembre de 2025): Espectáculos de acción, creación de mundos musicales y franquicias definen la carrera por el Oscar al mejor sonido de este año.

“One Battle After Another” y “Sinners”, ambas de Warner Bros., ofrecen paisajes sonoros densos e inmersivos construidos sobre un caos en capas, un estilo que la rama a menudo ha recompensado. La “F1” de Apple se apoya en el rugido visceral de los motores y la física de la velocidad, elevando lo que podría haber sido la grandilocuencia deportiva estándar a una experiencia texturizada.

“Wicked: For Good” de Universal muestra cómo las películas musicales pueden competir con los éxitos de taquilla más ruidosos (aunque el desaire de la CCA por el mejor sonido duele un poco).

Los contendientes con muchas franquicias también cobran importancia. La última entrega de Paramount de las misiones en curso de Ethan Hunt, “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, y la última mirada de 20th Century Studios al mundo de Pandora, “Avatar: Fire and Ash”, llegan con una ambición sonora característica. Los entornos de acrobacias táctiles definen el primero, mientras que el segundo, moldeado por artesanos veteranos, está determinado por los ecosistemas auditivos del agua y el fuego.

Incluso los dramas centrados en personajes como “Marty Supreme” de A24 y “Springsteen: Deliver Me From Nowhere” de 20th recuerdan a los votantes que el silencio puede ser competitivo cuando está calibrado emocionalmente.

Tenga cuidado con “The Lost Bus” de Apple y “Frankenstein” de Netflix, los cuales añaden intriga y un nivel de pasión que puede ocupar a los miembros de la rama.

La votación de la lista de finalistas de los Oscar comienza el 8 de diciembre.

NOTA: Todos los títulos, fechas de lanzamiento, estudios y artesanos listados y acreditados están sujetos a cambios y, en última instancia, los determina la Academia.