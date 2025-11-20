Mejores predicciones de casting de los Oscar 2026

Variedad Circuito de premios La sección es el hogar de todas las noticias sobre premios y contenido relacionado durante todo el año, que incluye lo siguiente: las predicciones oficiales para los próximos Oscar, premios emmyCeremonias de premios Grammy y Tony, comisariadas por Variedad Clayton Davis, editor jefe de premios. Las páginas de predicción reflejan la clasificación actual de la carrera y no reflejan preferencias personales de ningún contendiente individual. Como sugieren otras encuestas formales (e informales), las competencias son fluidas y están sujetas a cambios según los rumores y los eventos. Las predicciones se actualizan todos los jueves.

De izquierda a derecha: Cynthia Erivo es Elphaba y Ariana Grande es Glinda en WICKED FOR GOOD, dirigida por Jon M. Chu. Fotos universales

Mejor comentario de casting de los Oscar (actualizado el 20 de noviembre de 2025): Predecir el Oscar inaugural por logros en el casting está resultando ser uno de los ejercicios más interesantes de la temporada.

Sin precedentes históricos y con una estructura de votación que refleja aspectos de la mejor película, incluida una lista de 10 películas seleccionadas mediante votaciones por rango, la nueva categoría recompensará tanto el descubrimiento como la creación de un conjunto inventivo. Eso abre la puerta a opciones audaces y poco convencionales, como la búsqueda exhaustiva a nivel nacional de Rebecca Dealy de jóvenes intérpretes para “The Plague” de Charlie Polinger, junto con exhibiciones más tradicionales de conjuntos de estrellas como “Jay Kelly”, dirigidos por Douglas Aibel y Nina Gold.

Aún así, un puñado de directores de casting se han convertido en los primeros favoritos. Francine Maisler, considerada durante mucho tiempo un titán de la industria, podría hacer historia con “Sinners”, mientras que la meticulosa construcción del mundo de Cassandra Kulukundis en “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson también parece una opción natural para la rama. El trabajo de Tiffany Little Canfield y Bernard Telsey en “Wicked: For Good”, repleto de talentos de alto perfil y hallazgos inesperados, debería encontrar espacio en la programación, especialmente después de ganar el premio Casting Guild el año pasado.

Jennifer Venditti tiene un trío de logros visual y tonalmente distintos en “The Smashing Machine”, “Marty Supreme” y “Bugonia” que fácilmente podrían incluirse en la mezcla.

Lo que hace que la carrera sea aún más impredecible es la fase de preparación, donde cada título preseleccionado debe articular su proceso de casting a través de un video de cinco minutos y preguntas y respuestas pregrabadas. Eso favorece películas con opciones claras y demostrables: piense en transformaciones asombrosas como “Nouvelle Vague”, guiada por Stéphane Batut, o reinvenciones de franquicias como “Wake Up Dead Man: A Knives Out Story”, con el elenco de Bret Howe y Mary Vernieu.

Con caballos oscuros adicionales que van desde “Weapons” de Allison Jones hasta “Song Sung Blue” de Lindsay Graham y Vernieu, esta primera categoría será un referéndum genuino sobre lo que los votantes creen que realmente significa un gran reparto.

NOTA: Todos los títulos, fechas de lanzamiento, estudios y directores de casting listados y acreditados están sujetos a cambios.