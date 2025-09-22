Mejores descuentos, ofertas, ofertas, venta

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

El otoño está aquí, y sabes lo que eso significa: el evento de ofertas de octubre de Amazon es inminente.

Amazon Prime Big Bold Days Se lleva a cabo del 7 al 8 de octubre, con el evento de compra con el nombre torpemente que promete dos días de ofertas y descuentos antes de las vacaciones. Mejor conocido como «otoño Primer día«O» Prime Day Parte Dos «, el evento de 48 horas promete hasta un 60% de descuento en electrónica, ropa, productos de belleza e ideas de regalos para las vacaciones.

Siga leyendo para obtener más información sobre los mejores descuentos y ofertas para Prime Big Deals Day 2025.

¿Cuándo es Prime Big Bice Days 2025? Fecha, hora

Es oficial: el evento Fall Prime Day de Amazon comienza el 7 de octubre a las 12:01 a.m. PT y se extiende hasta el 8 de octubre a las 11:59 p.m.

¿Cuáles son las mejores ofertas y descuentos de Prime Big Big Days?

Amazon dice que esperar miles de nuevos acuerdos y descuentos durante su evento de compra de primer día, con nuevos acuerdos que caen cada cinco minutos (durante los períodos pico).

Como de costumbre, los mejores descuentos de Prime Big Big Days estarán en Dispositivos de Amazoncomo Altavoces de eco, Cámaras de anillo y Fire TV SticksTodo lo cual tendrá hasta un 60% de descuento. Muchos de estos acuerdos se lanzarán a las 12 de la mañana del 7 de octubre.

A continuación, buce algunos de los productos que probablemente salgan a la venta (y se agoten rápidamente):

Tableta Amazon Fire HD 8 El acuerdo actual le ahorra un 54% de descuento en una nueva tableta de ocho pulgadas con pantalla HD completa, 64 GB de espacio y hasta 13 horas de duración de la batería. Es una gran tableta para leer y transmitir en casa, o para llevar consigo su viaje diario o de vacaciones.

Además de sus dispositivos habituales habilitados para Alexa, Amazon también tiene hasta un 60% de descuento en las cámaras de seguridad parpadeantesAdemás de hasta 40% de descuento en controladores de juegos Luna y hasta 40% de descuento en el popular sistema WiFi Eero Mesh.

Amazon Deal Blink Mini Compact Indoor Smart Security Camera Una de las mejores ofertas está en la cámara de seguridad para el hogar Smart Mini Smart, que actualmente está disponible por menos de $ 30. Más de 10,000 compradores de Amazon han comprado esta cámara HD solo en el último mes, alabando su visión nocturna, detección de movimiento y charlas bidireccionales.

Muchos de los mejores descuentos de Big Big Big Days también incluyen hasta un 40% de descuento en la moda imprescindible de Amazon Essentials y ofertas sobre disfraces y accesorios de Halloween (Comenzando en solo $ 5).

En términos de marcas específicas a la venta para los primeros días de Big Outs, Amazon ya está produciendo ofertas inmejorables en marcas como Beats, Clinique, Coach, Disney, Fujifilm, JBL, KitchenAid, LEGO, Samsung, Cosmetics Too Faced y más. Las ofertas abarcan todas las categorías de Amazon, incluidas la electrónica, la belleza, la moda y el hogar.

¿Necesitas ser un miembro principal para comprar los primeros días de Big Beast?

En resumen, sí. Mientras que Amazon ofrece ofertas diarias todo el tiempoLa mayoría de los acuerdos durante el día de Prime están reservados para los miembros de Amazon Prime. ¿No es miembro? Obtener un Prueba gratuita de 30 días aquí Para probar el servicio y úselo para comprar la venta de Days Big Big Big Deal.

Ofertas de primer día de octubre:

Hemos reunido algunas de las mejores ofertas de primer día del año pasado (nota: los precios y los descuentos fueron precisos al momento de la publicación de este artículo). Algunos de los productos ya cuentan con ofertas empinadas, pero sus ofertas de PBDD no se realizarán hasta el 7 de octubre, así que marque esta página mientras lo actualizamos durante todo el evento de dos días el próximo mes.

JBL Tune Flex – True auricular de cancelación de ruido inalámbrico (negro), pequeño Obtenga estos auriculares JBL mejor calificados por menos de $ 60, un precio casi involuntario por brotes de cancelación de ruido. Los auriculares ofrecen audio nítido y claro, dos tipos de cancelación de ruido y hasta 32 horas de duración de la batería con la caja de carga incluida.

Amazon Echo Dot (5th Gen) El popular altavoz inteligente con Alexa incorporado se descuenta todos los días de primas.

Amazon Fire TV Stick 4K Dispositivo de transmisión Obtenga acceso a todas sus aplicaciones de transmisión favoritas en un dispositivo fácil. Este Stick Fire TV admite contenido en una calidad de hasta 4K.

Blink Outdoor 4 Cámara de seguridad inteligente inalámbrica inalámbrica Obtenga un paquete de tres de la cámara de seguridad inteligente de parpadeo más vendida para obtener un descuento. La cámara al aire libre cuenta con audio bidireccional, visualización HD y una duración de la batería de dos años.

Crema ninja También en la familia Blender está el Ninja Creami. Este es, sin duda, el mejor fabricante de helados disponible para la casa. Hace pequeños lotes de helado con calidad de restaurante y golosinas congeladas súper rápido. Tiene alrededor de 6,000 reseñas en Amazon, por lo que se ha probado y probado. Este dispositivo rara vez sale a la venta, por lo que si estaba pensando en regalar las cremas para las vacaciones, ahora es el momento.

Timbre de la batería El popular timbre de video Ring se actualiza con la visualización de «Head to Toe» y una mejor detección de movimiento. Amazon tenía la versión 2024 a la venta por primera vez para Prime Day, por lo que podemos esperar un descuento aún más pronunciado este año.

Oura Ring Gen3 Horizon El anillo de Hora de Celeb y Atlete casi nunca sale a la venta, por lo que esta es una gran oportunidad para enganchar el fitness Rastreer para obtener un descuento. Elija entre múltiples colores y tamaños a la venta durante los días de Big Big Big Deal.

Proyector Fudoni con wifi y bluetooth Obtenga este proyector portátil durante los días principales. El mini proyector admite la visualización de una calidad de hasta 4K, con una transmisión fácil desde su teléfono o computadora portátil.

Jugador de disco de vinilo inspirado en la vintage de Wockoder Más de mil personas han comprado este tocadiscos en el último mes en Amazon, con revisores promocionando su facilidad de uso, capacidades de emparejamiento Bluetooth y un sonido sorprendentemente fuerte para su tamaño.

Marco de 10.1 pulgadas de imagen digital Wifi Obtenga una ventaja en la temporada de regalos con este marco de imagen Digital Brotho, que le permite enviar fotos directamente al dispositivo a través de WiFi.

TP-Link AC1200 WiFi Extensor Aumente su señal WiFi y obtenga una mejor cobertura en toda su hogar con un extensor WiFi, como este nuevo modelo de TP-Link.

Vewior verdadero purificador de aire hepa Este purificador de aire HEPA ayuda a librar a su hogar u oficina de humo, olores, caspa de mascotas y más. Este funciona en espacios de hasta 600 pies cuadrados.

Presidente de la Oficina Ejecutiva de Efomao ¿Es esta la silla de oficina más cómoda? Hecho de un cuero vegano sin crueldad, la silla de escritorio ejecutivo cuenta con un reposapiés de piernas, reposabrazos, reposabrazos y toneladas de soporte lumbar.

Solo un hilo dental dental de agua Varios artículos de cuidado personal se descartan para los días de gran negocio, incluido este hilo dental más vendido que tiene revisiones de cinco estrellas. del 90% de los compradores en línea.

Aspiradora de robot de lefant Octubre Prime Day también es un buen momento para recoger electrodomésticos a la venta, incluidas las aspiradoras de robot como esta, lo que le da dos horas de tiempo de ejecución con un solo cargo.