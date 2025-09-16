Mejores collares de declaración en 2025 Emmys: Compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

«Vete a Big or Go Home» fue el mantra de la noche en el 2025 EmmysDonde las celebridades llevaban joyas en los espectáculos sobre sus decodificaciones. Mientras que algunas estrellas optaron por un cuello desnudo el domingo por la noche, otras caminaron la alfombra en collares llamativos, algunas con suficiente oro para rivalizar con la de la codiciada estatuilla alada de la noche.

Desde el collar masivo de esmeraldas y diamantes de Natasha Rothwell desde David Webb hasta el clásico número de Diamond Tiffany and Co. de Meghan Fahy, no había límite para los momentos de joyería inspiradores de la noche.

A continuación, consulte los mejores collares de declaración que se pusieron en el 2025 Emmys, y dónde comprar engaños más asequibles:

Lisa abrazó el color y la opulencia con un collar de serpenti bulgari único que tejía granate, zafiros y granates de naranja. Contra su vestido de alta costura de palanca de hadas de cuento de hadas, el motivo de serpiente Serpenti trajo el drama y la continuidad temática, y un guiño no tan coincidente a la serpiente en «The White Lotus» en la temporada 3, que su coprotagonista Walton Goggins también se abrazó en sus joyas.

Natasha Rothwell conectó a su dramático vestido negro fuera del hombro (por Ines di Santo) con un collar enorme esmeralda y caída de diamantes de David Webb. El verde profundo de la esmeralda ofreció un rico contraste con el negro, mientras que la forma de gota complementó el escote de su vestido. Su estilo, menos sobre capas de muchas piezas y más sobre dejar que un Grand Stone brille, apunta a una tendencia este año de Power Pendants.

Sydney Sweeney se inclinó en modo glamour completo con un collar de diamantes Lorraine Schwartz que exigió atención: 175 quilates de diamantes en total, incluido un collar de diamantes de 120 quilates con una dramática caída de marquesa de 40 quilates. La pieza jugó con su vestido de Oscar de la Renta sin tirantes para elevar la silueta; El peso y la escala del collar lo hicieron no solo un accesorio, sino un punto focal. El partido con aretes y anillos de diamantes a juego subrayó cómo en 2025 joyas de alfombra roja se trata de ir a lo grande, brillante y audaz.

Conocido por su gusto por el inesperado Parker Posey, llevaba un collar de gota de esmeralda en forma de pera de 45 quilates acentuado con aguamarinas y diamantes (a través de Sabyasachi), junto con aretes de araña en Aquamarine, Coral y Morganite. Los tonos gemas elevaron a los suaves pasteles su vestido Lilac Valentino, creando una sensación de decadencia soñadora.

Sarah Paulson llevaba el collar Boucheron Serpent Boheme Solarite, valorado en alrededor de $ 117,000, con 640 diamantes redondos por un total de 11.70 quilates. Estilizado con una pieza de Marc Jacobs de emplumado marrón, el motivo de serpiente con joyas se eco de curvas orgánicas y la artesanía de lujo.

Meghann Fahy entró en la elegancia clásica con Tiffany & Co. Diamonds: un colgante de diamantes en forma de pera en su collar combinado con aretes de gota de diamantes contra un vestido de Velvet Valentino negro. El corte y la claridad de sus piedras atraparon la luz de una manera que trajo suavidad a la riqueza del terciopelo.