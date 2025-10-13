Mejores apuestas de Buffalo Bills MNF: accesorios de jugador, parlay, ATTD

creo que el billetes de búfalo están en juego por más de lo que se inscribieron esta noche al enfrentarse al Halcones de Atlanta en la carretera en un enfrentamiento en horario de máxima audiencia. Esto marca el segundo enfrentamiento consecutivo en horario de máxima audiencia para estos Facturas tras la derrota de la semana pasada ante el Patriotas de Nueva Inglaterra.

Pero cuando llegas a la cima, la montaña como el Facturas tienes, puedes esperar obtener su mejor tiro de cualquier equipo contra el que juegues. Creo que será necesario un esfuerzo heroico por parte de algunos de los Facturas‘ Los mejores muchachos terminaron en la cima como favoritos en la carretera por 3,5 puntos.

Aquí están nuestras obras favoritas del Facturas esta noche en el camino.

Khalil Shakir o4.5 Recepciones

Lo he eludido abiertamente, creo que se trata de una defensa rudimentaria subestimada para el Halcones de Atlanta. Creo que presionarán al mariscal de campo y obligarán al juego terrestre a salirse del cronograma.

Normalmente, cuando esto sucede, Josh Allen encuentra su válvula de seguridad en Dalton Kincaid. Pero Kincaid no estará ahí para él esta noche y eso se debe a que nadie es mejor para detener alas cerradas que el Halcones de Atlanta.

En cuatro juegos han permitido sólo cuatro recepciones a alas cerradas rivales para 69 yardas. Eso devolverá los pases de salida a Khalil Shakir quién ha superado este número en cada uno de los dos últimos.

Cuando las cosas se ponen complicadas, encuentran a Shakir. Si este es un juego cerrado, veo a Shakir anotando seis o más.

Josh Allen Anotación en cualquier momento +105

Este es un juego de sistema. El MVP es más dinero para anotar un touchdown. ¿Algo que hizo dos veces en la Semana 1, 12 veces la temporada pasada y 15 veces el año anterior? Con Kincaid lidiando con una lesión, no me sorprendería que viéramos a Allen tomar el asunto en sus propias manos en lo profundo de la zona roja.

Como dije, esta será una pelea de perros. Puedo ver a Josh teniendo que jugar a Superman para ganar.

Mismo juego Parlay +433

Creo que este juego tiene escrito por todas partes. El Halcones Harán todo lo posible para mantener el balón fuera del alcance de Josh Allen. Los Bills van a intentar convertirse en el primer equipo en exponer esto Halcones‘ defensa. Espero que sus Tres Grandes jueguen a lo grande esta noche.

Khalil Shakir o4.5 recepciones

James Cook o 70,5 yardas terrestres

Josh Allen 25+ yardas terrestres

Les expliqué por qué amo a Shakir y les dije que espero que Josh Allen interprete al superhéroe, pero creo que este juego realmente se reduce a James Cook. Dije la semana pasada que si el Facturas Si pudieran convertirlo en un juego de James Cook, ganarían cómodamente. No pudieron hacerlo ya que Cook se vio limitado a solo tres yardas por pop.

El Halcones han neutralizado a los corredores del equipo contrario en lo que va de la temporada, pero no han jugado contra un equipo que se comprometió con ello. El ComandantesLos backs promediaron casi 10 yardas por acarreo la semana pasada en la derrota 34-27. Creo que el cuerpo técnico del Facturas Lo vieron y harán todo lo posible para que Cook esté en condiciones de tener éxito.