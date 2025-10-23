Mejoras en Indonesia Para Badminton International 2025, participan jugadores de bádminton de 24 países

VIVA – Indonesia ha vuelto a hacer historia en el mundo de los deportes para personas con discapacidad. La Fundación Bakti Sport Djarum junto con Polytron, en colaboración con BWF (Federación Mundial de Bádminton) y NPC Indonesia, están listas para celebrar Polytron Indonesia Para bádminton Internacional (PIPBI) 2025 en Manahan Indoor GOR, Solo, del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

Este año, el prestigioso evento fue ascendido al Grado 2 Nivel 1, después de haber tenido previamente el estatus de Grado 2 Nivel 2. No sólo eso, el premio total también aumentó significativamente a 15 mil dólares, desde los 10 mil dólares del año pasado.

Este aumento de nivel está en consonancia con el aumento de países participantes. Anteriormente sólo participaban 10 países, ahora 24 países participan en la búsqueda del podio más alto.

Estos países incluyen Australia, China, Inglaterra, India, Malasia, Tailandia y Estados Unidos y, por supuesto, el anfitrión Indonesia.

En este torneo se compite en 22 categorías, entre individuales masculino y femenino, dobles masculino y femenino y dobles mixto, con seis clasificaciones: WH1, WH2, SL3, SL4, SU5 y SH6.

El presidente y director de la Fundación Djarum, Victor Rachmat Hartono, enfatizó que el aumento en el nivel del torneo es una prueba de la confianza mundial en la capacidad de Indonesia para organizar eventos de bádminton de clase mundial.

«Este es el cuarto año consecutivo que la Fundación Djarum brinda apoyo total para la implementación del Indonesia Para Badminton International», dijo Víctor.

«Es un orgullo porque este año el nivel ha subido al Grado 2, Nivel 1. Este aumento de nivel, por supuesto, también se debe a que Indonesia ha demostrado ser capaz de mostrar un aumento en la calidad general del torneo en comparación con la implementación en años anteriores», explicó Víctor.

Víctor añadió que la competición será aún más reñida porque participarán muchos de los mejores jugadores del mundo.

«Por supuesto, el creciente nivel de este torneo hará que el ambiente de la competición hacia el podio más alto sea aún más intenso e interesante. Aparte de eso, también tenemos grandes esperanzas de que este torneo se convierta en un trampolín para los jugadores. atleta lograr logros aún mayores en el escenario mundial en el futuro», afirmó Víctor.

Mientras tanto, el director comercial de Polytron, Tekno Wibowo, enfatizó que el apoyo de Polytron a este torneo es una manifestación concreta del espíritu «Always On», siempre presente y ardiente por el progreso.