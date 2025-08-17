Mejorar los socios institucionales indonesios, presidente de la DPRD M.hafiz: por el bien de la estabilidad

VIVA – Jefe DPRD de la provincia de JambiM Hafiz Fattah dijo, la posibilidad de los próximos dos años Apbn Indonesia todavía no es estable.

Leer también: Menko Airlangga reveló el objetivo de rendimiento de Prabowo y entre el semestre II-2025



«Como dijo el presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto que 2028 no volvió a ocurrir déficit y 2026 y 2027 es probable que sea más eficiencia «, explicó el domingo 17 de agosto de 2025.

M Hafiz dijo que esta eficiencia había sido transmitida por el presidente Prabowo, para estabilizar el presupuesto estatal de Indonesia para que ya no se déjule en 2028.

Leer también: Prabowo continuó la eficiencia presupuestaria en 2026, ¡esta es la razón!



«Intentaremos mejorar la comunicación con los socios de las instituciones en RI», explicó.

M.hafiz dijo que el gobierno continuó estabilizando el presupuesto estatal (APBN) que todavía estaba disminuyendo en comparación con el año anterior.

Leer también: El presidente Prabowo se dirige a la economía en 2026 a crecer un 5,4%



«El gobierno del presidente Prabowo Subianto está apuntando al proyecto de presupuesto estatal en 2026 de RP 3,786.5 billones, o 4.56 por ciento más alto que el objetivo de gasto estatal que se desarrolla en el presupuesto estatal de 2025 de RP 3,621.3 billones», dijo el presidente del Programa de Jambi DPRD, M.Hafiz.

El aumento en este presupuesto estatal, en contraste con la provincia de Jambi, el APBD en 2026 se mencionó solo RP 3.6 billones, disminuyó Rp 1 billón de la provincia de Jambi APBD en 2025 de RP 4.6 billones.

«Continuamos comunicándonos para recoger los programas discutidos en el National, Jambi recibió partes de desarrollo del presupuesto estatal», dijo a toda la provincia de Jambi OPD durante la reunión plenaria en el DPRD provincial de Jambi, el viernes de 1525 con el Presidente de la República de Indonesia, PRABOWO Subianto.