Mejorar los servicios a los clientes, Pertamina fortalece la innovación digital

Jacarta – Pertamina Patra Niaga destacó el compromiso de la empresa de seguir fortaleciendo la calidad servicio digitalespecialmente en actualizaciones recorrido del cliente MiPertamina.

Este compromiso quedó demostrado al ganar cinco premios en el evento 2025 Marketeers Digital Marketing Heroes (MDMH), que se anunció en la Conferencia MarkPlus 2026 en Yakarta. Este premio se entregó como forma de reconocimiento al éxito de la empresa en el desarrollo de estrategias de marketing, experiencia del cliente y digitalización de servicios.

«Este logro fortalece aún más el compromiso de Pertamina Patra Niaga de brindar servicios de calidad mediante el uso de tecnología y innovación. «Seguiremos fortaleciendo la gobernanza, aumentando la eficacia de los servicios digitales y garantizando que cada iniciativa que llevemos a cabo proporcione valor añadido a la sociedad», afirmó Secretario Corporativo Pertamina Patra Niaga, citado por Roberth MV Dumatubun en su declaración del sábado 13 de diciembre de 2025.

MDMH 2025 es un evento de premios de marketing digital organizado por Marketeers como Next Gen Media Marketing. Este año, más de 100 participantes de diversos sectores compitieron para mostrar la mejor estrategia, creatividad, innovación y calidad de ejecución.

Todos los trabajos pasaron por un estricto proceso de selección por parte del consejo editorial de Marketeers y expertos en redes sociales y marketing digital, hasta que finalmente se seleccionaron 74 ganadores que se consideraron exitosos al demostrar excelencia en el mundo del marketing digital.

Con este logro, Pertamina Patra Niaga confirma su compromiso de continuar fomentando la transformación digital, mejorar los servicios basados ​​en tecnología y brindar experiencias al cliente que sean más fáciles, rápidas y relevantes para las necesidades de las personas.

Los cinco premios ganados por Pertamina Patra Niaga incluyen la categoría «Héroes de la campaña de marketing en aplicaciones» para el programa MyPertamina E-Voucher, «Uso más efectivo de análisis/héroes del marketing basado en datos» para la iniciativa de mejora de la digitalización del canal y «Héroes del marketing comunitario multicanal» para los productos Bright Gas.

No solo eso, la aplicación MyPertamina también fue nombrada «Héroes del canal digital más efectivos» y el producto Pertamax Turbo ganó el premio «Héroes embajadores del marketing de contenidos».