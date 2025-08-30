Mejorar el servicio EV, PLN lanza la última versión de los servicios de carga doméstica

VIVA – PT PLN (Persero) lanzado oficialmente Servicios de carga en el hogar (HCS) Ultima como la última versión del servicio de carga de vehículos eléctricos (EV) En casa. Viene con un proceso de instalación más corto y práctico, HCS Ultima es un avance importante para mejorar los servicios de carga de vehículos eléctricos en Indonesia.

Photo caption: Launching procession of Ultima Home Charging Services (HCS) in Surabaya, Wednesday (27/8) by the Director of Planning and Development of PLN ICON Plus, Aditya Syarief Darmasetiawan (second from right), General Manager of East Java Distribution Parent Unit, Ahmad Mustaqir (right), ⁠executive Vice President Sales and Customer Service PLN, Daniel Lestanto (Second Right), ⁠ Directora de Operaciones y Desarrollo de PLN NUSA Daya Business, Reny Wahyu Setiaswan (tercero desde la izquierda), COO de Pt Amara Seven Struggle (Seven Events), Agus Riyadi (segundo de la izquierda) y el «Vicepresidente de Comercio y Marketing de PLN ES, Aguung Fajar Santosa (izquierda).

A diferencia de la versión anterior, HCS Ultima fue diseñado más corto y más práctico. Este servicio está integrado en el sistema PLN a lo largo del proceso que va desde envíos, instalaciones, hasta servicios postventa se puede hacer de extremo a extremo y en tiempo real a través de la aplicación móvil PLN, donde el servicio del solicitante anterior no puede ver el progreso de cada etapa en tiempo real.

En términos de velocidad de conexión, los servicios HCS Ultima se aceleran a solo 7 días hábiles para vías aéreas de bajo voltaje.

El director del PLN, Darmawan Prasodjo, explicó que HCS Ultima fue desarrollado para responder a las necesidades de la comunidad de instalaciones de carga rápidas y prácticas. Este paso es un esfuerzo para aumentar el interés público en cambiar los vehículos eléctricos.

Descripción de la foto: Director de planificación y desarrollo del icono PLN, Aditya Syarief Darmasetiawan dijo que se espera que la presencia del servicio HCS Ultima sea la principal opción de clientes para cargar sus vehículos eléctricos.

«Presentamos este último servicio como un paso de concreto para apoyar la aceleración de los ecosistemas de vehículos eléctricos basados ​​en la batería (KBLBB) en Indonesia, al tiempo que fomenta los esfuerzos del gobierno para reducir las emisiones de carbono en el sector del transporte», dijo Darmawan.

El vicepresidente ejecutivo de ventas y servicios de clientes minoristas de PLN, Daniel Lestanto, explicó que HCS Ultima se lanzó por primera vez en Surabaya, Java East el miércoles (27/8) junto con el evento Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

East Java fue elegida como la ubicación del lanzamiento porque esta región se convirtió en un área que tiene el mayor crecimiento de los vehículos eléctricos fuera de Jabodetabek. Además, enfatizó que PLN está comprometido con los servicios de presentación que están de acuerdo con las expectativas del cliente.

Photo Maita: el vicepresidente ejecutivo de ventas minoristas de PLN y servicio al cliente, Daniel Lestanto, explicó que Java Oriental fue elegida como la ubicación del lanzamiento del HCS Ultima porque tiene el mayor crecimiento de vehículos eléctricos fuera de Jabodetabek.

«Como proveedor de servicios HCS, escuchamos lo que los clientes quieren. Para eso, lanzamos el servicio HCS Ultima. No se detiene allí, también ofrecemos una oferta especial en forma de un descuento de instalación del 50 por ciento para acomodar el entusiasmo de la comunidad», dijo.

Daniel agregó que esta promoción es válida del 27 de agosto de 2025 al 30 de junio de 2026 como una forma de agradecimiento a los clientes para dar la bienvenida al impulso del Día Nacional del Cliente.

Mientras tanto, el Director de Planificación y Desarrollo de PLN Icon Plus, Aditya Syarief Darmasetiwan agregó que se espera que la presencia del servicio HCS Ultima sea la principal opción de clientes para cargar sus vehículos eléctricos.

Con HCS Ultima, los usuarios solo necesitan completar de 1 a 2 veces por semana en casa, especialmente para las necesidades diarias en la ciudad.

«Para los clientes que desean solicitar la instalación de HCS Ultima, es suficiente a través de la aplicación móvil PLN en el menú EV. Después de la presentación, los clientes pueden monitorear en tiempo real hasta que se complete la instalación de HCS Ultima», concluyó Syarief.