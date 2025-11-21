Mejorando la calidad de los servicios públicos, LAN fortalece la colaboración con Kemenimipas

Jacarta – Instituto de Administración del Estado (LAN) y el Ministerio de Inmigración y Correccionales (Kemenimipas) confirma el fuerte compromiso de ambas instituciones en el fortalecimiento de la gobernanza y la calidad servicio público nacional.

El Secretario Principal de LAN, Andi Taufik, enfatizó que la asociación entre LAN y Kemenimipas continuará fortaleciéndose mediante la colaboración en los campos de desarrollo de competencias, reforma burocrática e innovación en gobernanza orientada a resultados. Su partido también está comprometido a seguir siendo parte de la transformación estratégica de Kemenimipas.

«Con una base cada vez más sólida, se espera que esta colaboración pueda tener un impacto real en la sociedad y apoyar la gran agenda de Indonesia hacia una gobernanza adaptativa, profesional y de clase mundial», dijo Andi, citado en su declaración, el viernes 21 de noviembre de 2025.

Esta conmemoración, que lleva el tema «Un paso, un espíritu, un servicio a la nación», se ha convertido en un impulso histórico para Kemenimipas, que sólo lleva un año establecido. El Ministro de Inmigración y Correccionales, General de Policía (retirado), Agus Andrianto, enfatizó que el primer año es una fase de transición, adaptación, así como la base para una gobernanza moderna que sea más receptiva, profesional y con integridad.

«El papel estratégico de la inmigración como ‘guardián de la soberanía nacional’ y Correccional como ‘guía de reinserción social‘, y alentar a todas las partes interesadas a mantener el entusiasmo ‘Guardia y Guía’ en cada puerta del país que sea vigilada y en cada ciudadano que sea guiado», afirmó.

En esta ocasión, el Ministro Agus también destacó la importancia de internalizar los valores PRIMA (Professional Responsive Integrity Modern Accountability) como el ADN de la organización, y enfatizó que el éxito de varios programas y los avances en el desempeño de Kemenimipas durante el año pasado fueron el resultado de la colaboración entre ministerios e instituciones, incluida LAN.

Se agradeció la contribución real de LAN al apoyar la implementación de los deberes y funciones de Kemenimipas. El premio fue recibido por el Secretario Principal de LAN, Andi Taufik, en la conmemoración del 1er Día de Servicio del Ministerio de Inmigración y Corrección en 2025, en el Hambre de Narcóticos Clase II A, Jatinegara, Yakarta, el miércoles (19/10).

LAN fue uno de los socios que recibieron el premio junto con BPKP, BKN, el Ministerio de PANRB, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la Fiscalía General, BRIN, Polri y PLN. Este premio se entregó como una forma de agradecimiento por el apoyo al fortalecimiento de la capacidad de los recursos humanos, la gobernanza de los servicios públicos, la innovación en la capacitación y la asistencia institucional realizado a lo largo de 2024-2025.