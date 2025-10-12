Mejorando el sistema alimentario, los legisladores del PKB mantienen un mercado barato en Malang

Jacarta – Miembro RPD RI El distrito electoral de Malang Raya, Hasanuddin Wahid o Cak Udin lo celebró mercado barato para el público en general en Malang, Java Oriental.

Esta actividad es una forma concreta de apoyo a la visión de Astacita, el Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subiantoespecialmente en el fortalecimiento de la soberanía alimento y la economía del pueblo.

Este mercado barato durará dos días, hasta el domingo 12 de octubre de 2025. Se distribuyeron miles de paquetes de alimentos básicos baratos en varios puntos del Gran Malang, como Muharto Kedungkandang (ciudad de Malang), Mayangsari Rest Area (ciudad de Batu), Dengkol Singosari, Amadanom Dampit y Gedangan (Regencia de Malang).

En el punto de implementación en el área de descanso de Mayangsari, aldea de Pesanggrahan, ciudad de Batu, el domingo 12 de octubre de 2025, los paquetes de alimentos básicos que se vendían a bajo precio se agotaron en menos de una hora.

La gente parecía entusiasmada por intercambiar cupones de compra por 5 kg de arroz, 1 kg de azúcar, 1 litro de aceite y 1 kg de huevos por sólo 96.000 IDR.

Cak Udin dijo que esta actividad fue un seguimiento de la dirección de Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) a todos los miembros de la Facción. PKB DPR RI para ayudar a aliviar la carga sobre la sociedad en medio de la desaceleración económica nacional.

«El gobierno actualmente está mejorando el sistema alimentario en su conjunto. Por lo tanto, Gus Muhaimin nos ordenó llevar a cabo operaciones de mercado baratas en nuestros respectivos distritos electorales. Este paso está en línea con el espíritu Astacita del presidente Prabowo, es decir, llevar la soberanía alimentaria y fortalecer la economía del pueblo», dijo.

En esta actividad, se encuentran disponibles mil paquetes de alimentos básicos baratos, incluidos 5 kg de arroz por 50.000 IDR, huevos por 20.000 IDR/kg, azúcar granulada por 13.000 IDR/kg y aceite de cocina por 13.000 IDR/litro.

«El precio actual de mercado de los huevos puede ser de 30.000 IDR/kg. Así que la diferencia es muy útil para la comunidad. Esta es una forma de presencia real del PKB entre la gente», continuó.

Cak Udin añadió que la facción del PKB tiene 68 miembros de la RPD y a todos ellos se les pidió que mantuvieran un mercado barato en sus respectivos distritos electorales. Sólo en Greater Malang, se han celebrado mercados baratos siete veces: dos veces en la ciudad de Batu, tres veces en Malang Regency y dos veces en la ciudad de Malang.