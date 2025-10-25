Mejora notable del ‘monitoreo’ de los Broncos antes de la fecha límite de cambios

El Broncos de Denver podría sorprender a todos cuando pase la fecha límite para cambios. Un nuevo informe sugiere que es no la posición del receptor abierto, pero el punto de ala cerrada, que podría ser el objetivo.

Los Broncos, por supuesto, firmaron al dos veces Pro Bowler Evan Engrama a un contrato de dos años y 23 millones de dólares en la agencia libre durante la pasada temporada baja.

Y, sin embargo, los Broncos podrían volver a explorar el mercado a medida que se acerca la fecha límite.

Broncos abiertos al intercambio de TE antes de la fecha límite

Los Broncos tienen marca de 5-2 y una racha ganadora de cuatro juegos. Sin embargo, la ofensiva número 11 de los Broncos, que es sexta en eficiencia de la zona roja, también es 17 en anotaciones al ingresar a la lista de juegos del domingo en la Semana 8.

Denver también ocupa el puesto 23 en tasa de conversión de terceros intentos.

«Los Broncos están monitoreando el mercado de alas cerradas». Dianna Russini del Athletic escribió el 25 de octubre.

No está claro exactamente cómo esperan los Broncos que un nuevo ala cerrada contribuya de maneras que Engram o su otro grupo actual no pueden. Todo el grupo de alas cerradas de los Broncos se ha combinado para 37 recepciones, 300 yardas y 3 touchdowns.

Engram lidera el camino con una línea 22-179-1 en 33 objetivos.

El trío de los Broncos Adam Trautman (7-58-1), Nate Adkins (6-48-1), y Lucas Krull (2-15-0) ha recibido 21 objetivos en total.

Engram es mucho más una amenaza receptora que un bloqueador. Entonces, los Broncos podrían estar en el mercado para una mejora sobre Trautman, Adkins o Krull, quienes son alas cerradas más tradicionales. Adkins también trabaja como lateral.

Sin ningún objetivo nombrado, los Broncos aún podrían tomar esto de varias maneras.

El lanzamiento comercial de los Broncos consigue al TE de los Vikings, TJ Hockenson

La necesidad de los Broncos de un ala cerrada estuvo bien documentada durante la temporada baja pasada, y había preocupaciones de que Engram no estuviera exactamente a la altura de las expectativas en ese sentido. Aún así, los Broncos tienen el capital para hacer un movimiento impactante, aunque habrá obstáculos que superar.

Este lanzamiento comercial de Heavy Sports Broncos aterrizaría Vikingos de Minnesota EL TJ Hockenson.

Los Broncos obtienen:

Los vikingos obtienen:

Selección de tercera ronda del draft de 2026

Hockenson, de 28 años, fue la octava selección general del draft de 2019. Logró cuatro temporadas consecutivas con al menos 61 recepciones, 583 yardas y 4 touchdowns desde 2020 hasta 2023, ganando dos viajes al Pro Bowl en el proceso.

También registró temporadas consecutivas con más de 80 agarres, 900 yardas recibidas y 120 objetivos.

Hockenson tiene 27 recepciones para 222 yardas y 1 touchdown para los Vikings 3-4 esta temporada, y está firmado hasta 2027 con un contrato. contrato de cuatro años y 66 millones de dólares.

Bo Nix quiere que los Broncos presenten más a Evan Engram

En particular, el mariscal de campo de los Broncos bo nix ha sido un firme partidario de Engram, expresando su deseo de ver al veterano utilizado más en la ofensiva del entrenador en jefe de los Broncos, Sean Payton.

«Es realmente bueno para nuestra ofensiva» Nix dijo a los periodistas después de la victoria de los Broncos sobre los Jets de Nueva York en la Semana 6 en Londres el 12 de octubre. «Él hace esas grandes jugadas. Por eso lo adquirimos. Eso es lo que confiamos en que podría aportar a nuestro equipo».

Engram luchó contra una lesión en la pantorrilla a principios de temporada y se perdió un juego por un problema de espalda.

Sin embargo, Nix dejó en claro que quiere más de Engram. Los Broncos podrían hacerse un favor a sí mismos y a su mariscal de campo al agregar otro ala cerrada creador de juego antes de la fecha límite de cambios.