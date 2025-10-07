Mejora la condición del leopardo que ingresa al hotel, esta es la palabra Bksda West Java

Bandung, VIVA-La Agencia de Conservación de Recursos Naturales (BKSDA) de West Java (West Java) no puede estar seguro Leopardo Quien ingresó al Hotel Anugrah, Padoasaluyu, Village de Isola, distrito de Sukasari, ciudad de Bandung de West Java, parte de un leopardo que estaba separado del zoológico de Lembang Park o no.

«Todavía no se puede concluir, después de que la observación se hará un análisis/identificación de individuos, incluida la identificación de si el tigre proviene de la LPZ suelta o no», dijo Ery Mildranaya, Java Occidental de Relaciones Públicas BKSDA, cuando se contactó el martes (7/10/2025).



Una huella del tigre tutuloso

Ery dijo que, según los resultados del monitoreo del equipo médico/veterinario, podemos transmitir la buena noticia de que el leopardo (7/10/2025) por hora 14.20 WIB muestra desarrollos significativos en forma de actividad continua en forma de aseo y lames de lames activamente.

«Durante el tiempo anterior también había un gruñido cuando se abordaba (normal)», dijo.

Ery continuó, por hora 16.30 WIB informó que el equipo de la posición del médico todavía estaba dormido y había cambiado de posición, cambiar posiciones con la transferencia de patas delanteras, aún no visto de pie con las patas traseras.

«La indicación del número de movimientos indica que los leopardos mejoran», dijo.

Apoye y reza los mejores amigos verdes para el equipo médico que está de servicio y para la salud, así como la seguridad del leopardo. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)