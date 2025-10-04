Mejora de la calidad del fútbol joven imprimiendo un entrenador de licencia D Nacional D

VIVA – Hasta 30 entrenador y los maestros de deportes en Kudus participaron en la certificación National D de licencia en la Fundación Djarum y Milklife Sports Bakti en colaboración con Pssi. Esta actividad tuvo lugar en el SuperSoccer Arena, Kudus, Java Central, del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025.

El programa fue dirigido por el educador del entrenador de PSSI, Muhammad Hanafing Ibrahim, quien ha embolsado la licencia AFC Pro. Durante una semana, los participantes recibieron la sesión informativa teórica y la práctica directa en el campo.

El director del Programa del Desafío de Fútbol de Milklife, Teddy Tjahjono, explicó que esta certificación tiene como objetivo aumentar la competencia de entrenadores y maestros de deportes para que el entrenamiento de fútbol a nivel de base esté recibiendo calidad.

«Esta iniciación comenzó con el evento MLSC que recibió una bienvenida en Kudus. Vemos a muchos maestros de deportes que aún no tienen la capacidad de entrenar al fútbol formalmente. Por lo tanto, coordinamos con el PSSI central y Java Central Java Askab y Askab Kudus para mantener un curso de Licencias de esperanza de D., este programa puede ser el fundamento inicial para el nacimiento de más entrenadores de calidad», dijo Teddy.

Esta actividad también es parte de la serie Milklife Soccer Challenge (MLSC). A través de esta capacitación, se espera que los participantes puedan implementar el conocimiento adquirido para fomentar a los jugadores jóvenes en sus respectivas escuelas y academias.

«Esperamos que los entrenadores que sigan esta certificación puedan transmitir el conocimiento adquirido a sus estudiantes. Con entrenadores más con licencia, el ecosistema de fútbol en la región se desarrollará más saludable y de manera más sostenible, incluso para apoyar el crecimiento del fútbol femenino que ahora también está recibiendo más atención», agregó.

Durante la capacitación, los participantes siguieron dos etapas principales, a saber, las sesiones teóricas y de práctica. En la etapa teórica, los participantes están equipados con material sobre la filosofía de fútbol indonesia (Filasia), el papel del entrenador, el principio de defensa y ataque, la gestión del juego, la fase de desarrollo y la apariencia de los jugadores.

Mientras que en la sesión de práctica, tuvieron la oportunidad de practicar directamente técnicas básicas como pasar, driblar, correr con la pelota, al acondicionamiento de fútbol en el formato 11 opponente 11. Algunos atletas locales también estuvieron involucrados como jugador de visualización en el campo.