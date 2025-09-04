Mejor ser comerciante, ahora disculparse

Yakarta, Viva – Declaración del Ministro de Religión (Ministro de religión) Nasaruddin Umar Profesión problemática gurú En el centro de atención pública. En una conferencia cuyo video era viral en las redes sociales, el Ministro de Religión aludió a que el propósito del maestro no era ganar dinero. De hecho, dijo que si quería ganar dinero, era mejor ser comerciante.

En una pieza de video, el Ministro de Religión Nasaruddin dijo que un maestro debe priorizar la sinceridad en la educación. Hizo hincapié en que el maestro es una profesión noble cuyo trabajo es preguntar a los niños, no orientados a los beneficios materiales.

«Así que no vaya junto con los comerciantes. De hecho, el objetivo es ganar dinero. Si bien el maestro es un propósito noble, cómo preguntar a los hijos de las personas. Sí, ese es el objetivo, no ganar dinero. Si desea ganar dinero, no sea un maestro. Así que comerciantes, sí», dijo el Ministro de Religión cuando abrió PPG en un puesto en Uin Syaarif Hididayatullah, Jakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025.

La declaración luego cosechó varias reacciones, especialmente del maestro que juzgó como si su profesión fuera subestimada.

No unos pocos que destacen que los maestros también necesitan asistencia social para poder servir bien.

Al darse cuenta de que sus palabras desencadenaron una interpretación inapropiada, el Ministro de Religión Nasaruddin Umar finalmente expresó una disculpa abierta. Hizo hincapié en que nunca había tenido la intención de degradar la profesión del maestro.

«Me doy cuenta de que mi declaración de declaración sobre el maestro causó una interpretación inapropiada e hirió los sentimientos de algunos maestros. Por esta razón, me disculpo profusamente. No hay intención de que degradara la profesión del maestro.

También recordó que era un maestro que había servido durante mucho tiempo en el mundo de la educación.

«Durante décadas de mi vida, tengo Abdanikan en el aula, educo a los estudiantes, escriben y guía. Por lo tanto, realmente entiendo que detrás de la gloria de esta profesión, los maestros siguen siendo humanos que necesitan un bienestar decente», dijo.

Compromiso del gobierno con los maestros

En esta ocasión, el Ministro de Religión Nasaruddin al mismo tiempo enfatizó el compromiso del gobierno para mejorar el bienestar y la calidad de los maestros. Este año, hasta 227,147 maestros que no son de PNS recibieron un aumento en la asignación profesional de RP1.5 millones a RP2 millones por mes.

Además, más de 102 mil maestros de Madrasa y maestros de educación religiosa ahora asisten a la educación profesional docente (PPG) en puestos. Durante 2025, hubo un total de 206,411 maestros que participaron en el programa, aumentaron drásticamente al 700 por ciento en comparación con 2024.

El Ministerio de Religión también señaló que en los últimos tres años, hasta 52 mil maestros honorarios han sido nombrados con éxito como empleados del gobierno con un acuerdo de trabajo (PPPK).

«Todo esto es una forma tangible de atención estatal para mejorar el bienestar, así como al fortalecer la capacidad de los maestros», dijo el Ministro de Religión.

Aunque la declaración inicial había cosechado una polémica, el Ministro de Religión Nasaruddin Umar reiteró que el maestro era la profesión más noble y digna.