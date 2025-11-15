Mejor que Singapur y Dubai







Me desperté sintiendo pena por Singapur esta mañana, específicamente para lo que la industria turística de ese país puede tener que prepararse en los próximos años. Ese sentimiento de lástima surgió a raíz de un anuncio en los periódicos de la semana pasada de que Bandra Bay (un lugar que no conozco, pero que me dicen que existe en algún lugar de Bombay) estaba destinado a convertirse en la próxima gran novedad en el sector inmobiliario. Aparentemente, gracias a la generosidad de los muchos constructores atentos de esta ciudad, pronto habrá una gran cantidad de espacios residenciales y comerciales de alto nivel en ese lugar afortunado. Supuestamente transformará la faz de ese suburbio y lo convertirá en la envidia de Asia y Medio Oriente.

Esa noticia fue particularmente bienvenida porque una de las muchas cosas de las que los residentes se quejan a menudo es de que no hay suficiente espacio residencial o comercial para todos. «Si tan solo tuviéramos más torres y centros comerciales», dicen, «en lugar de parques y jardines». Me imaginé la alegría en sus caras después de leer el informe; Debe haber sido como uno de muchos sueños hechos realidad.

También fue sorprendente la declaración adjunta de que esta nueva ronda de desarrollo hará Bombay la ‘Capital costera de la India’. El informe que describe esta remodelación como la más prestigiosa de la ciudad la comparó con lugares como Dubai Marina, Palm Jumeirah y Marina Bay de Singapur, de ahí mi preocupación de que esos países tuvieran que trabajar más duro que nunca para atraer turistas. Después de todo, ¿quién visitaría Singapur si tuviera la opción de quedarse atrapado en la autopista Western Express entre Andheri y Bandra? La elección ni siquiera sería justa.

Y, sin embargo, a pesar de mi felicidad desenfrenada, no pude evitar preguntarme si esto cambiaría algo para mejor en lo que respecta a las vidas de los lugareños en las cercanías de esta nueva maravilla planificada. Hoy en día hay torres por todas partes de Bombay, y a menudo pienso en los millones de personas que viven a su sombra y si la presencia de casas de lujo entre ellas ha sido de algún beneficio particular. Una parte de mí también es consciente de que los constructores de Bombay son payasos que dirán cualquier cosa para vender un apartamento, pero ese insulto sólo los absuelve del verdadero caos que desatan con proyectos que ignoran la infraestructura en ruinas de la ciudad. También me hace preguntarme si tiene sentido pagar R12 millones de rupias por un 3-BHK cuando sus propietarios deben pasar medio día en el tráfico para llegar a casa.

Crecí en un suburbio cerca del mar, por lo que desde hace mucho tiempo soy consciente del gran «acceso al mar» que siempre hemos tenido. También he observado con creciente horror cómo estas amplias vistas han sido ignoradas, pavimentadas e irrevocablemente destruidas por gobiernos y sus sucesivos planes para una ciudad que ni entienden ni les importan. Sospecho que quienes viven en Bandra tendrán mucho que decir sobre las nuevas residencias destinadas a surgir entre ellos, pero nadie parece haber pedido su opinión antes, así que ¿por qué empezar ahora?

Los constructores que ahora se refieren al surgimiento de un «corredor de lujo frente al mar» lo hacen como si su objetivo fuera mejorar las cosas para todos, excepto para aquellos que pueden permitirse comprar estos apartamentos. ¿De qué sirve la vivienda de lujo si no aporta nada de valor a una ciudad y no lega nada a quienes no pueden permitirse vivir en esos apartamentos? ¿Por qué una ciudad debe celebrar la presencia de algo que no enriquece a nadie más que a los constructores? ¿Y desde cuándo las viviendas de lujo se han convertido en una señal de progreso sobre las carreteras, las aceras, los hospitales y la higiene? Sería más feliz si Bombay se convirtiera en la «Capital de los baños públicos» de la India, y estoy bastante seguro de que mucha gente celebraría ese galardón.

Sospecho que estoy empezando a parecer un poco pesimista después de adoptar un tono que contrasta con las observaciones iniciales de esta columna. Quizás sea porque estoy empezando a recordar lo que los constructores han hecho en cada puerto durante mi vida. Recuerdo promesas similares que se hicieron, de grandes edificios y sorprendentes centros comerciales, y cómo estas propiedades están destinadas a transformar un suburbio tras otro, convirtiéndolos en mejores versiones de Milán. Londresy Nueva York.

Los edificios han aparecido, al igual que los centros comerciales y las galerías comerciales, pero no han mejorado nada. Si necesita pruebas, visite Bandra cualquier noche de esta semana. Intente llegar de un extremo al otro sin problemas y pregúntese si se siente como un progreso.

