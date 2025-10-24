¿Mejor película Dark Horse para los Oscar?

En una temporada de premios repleta de espectáculos, secuelas y vehículos protagonizados por estrellas, el poder silencioso de “Tren de sueños“Puede ser su mayor fortaleza.

La conmovedora adaptación de Clint Bentley de la novela finalista del Premio Pulitzer de Denis Johnson se ha convertido constantemente en una de las películas más aclamadas por la crítica del año y en una posible candidata a mejor película. Después de un estreno entusiasta en el Festival de Cine de Sundance en enero, donde fue adquirida por Netflix, la película tuvo una fuerte proyección en los festivales de cine de Nueva York, Mill Valley y, más recientemente, Middleburg, obteniendo elogios y profundizando su resonancia con cada proyección. En conversaciones con los asistentes al festival y los críticos, ha sido sorprendente cuántos cinéfilos han compartido su afecto por la película.

Ahora con un impresionante 98% en Rotten Tomatoes y respaldada por una campaña de boca en boca en constante crecimiento, “Train Dreams” podría convertirse en una de esas películas por excelencia que se cuela en la categoría de mejor película, no necesariamente con un flash, pero con un sentimiento.

Ambientada en el noroeste del Pacífico de principios del siglo XX, la película está protagonizada por Joel Edgerton como Robert Grainier, un trabajador ferroviario solitario que atraviesa una profunda pérdida personal a medida que la frontera estadounidense se expande a su alrededor.

Bentley, quien dirigió a partir de un guión que coescribió con su colaborador de toda la vida Greg Kwedar, pinta un retrato del dolor y la transformación con precisión meditativa y poesía visual. Lo que comienza como un modesto estudio de personajes se convierte en una amplia reflexión sobre la muerte, la memoria y los fantasmas que cargamos. Es el tipo de película que puede resonar entre los votantes de la industria.

La cinematografía de Adolpho Veloso evoca la quietud y la gracia de Terrence Malick, mientras que la música original de Bryce Dessner, que incluye contribuciones de Nick Cave en la canción principal, une el trasfondo espiritual de la película.

Edgerton ofrece una de las actuaciones más sutiles y físicas de su carrera, y William H. Macyen un papel secundario clave, recuerda a los espectadores por qué sigue siendo uno de los actores más discretamente convincentes de Estados Unidos. Los dos han ido subiendo constantemente en las listas de predicciones durante las últimas semanas. Edgerton, quien ha sufrido varias omisiones notables en los Oscar durante su carrera (incluyendo “Animal Kingdom”, “Loving” y “The Gift”), presenta argumentos convincentes para que el multifacético australiano obtenga su primera nominación. Macy, que no ha sido reconocido desde “Fargo” (1996), es el tipo de actor oficial que a menudo atrae la atención de los premios SAG, especialmente teniendo en cuenta sus cuatro victorias en televisión en su carrera.

El drama persiste porque no insiste en su importancia; permite que ese significado se construya gradualmente. No concluye sino que resuena, como un recuerdo del que no estás seguro de que realmente haya sucedido. Con la atracción de la Academia por trabajos con base emocional, como “Nomadland”, “CODA” y “Women Talking”, una joya como “Train Dreams” tiene un verdadero camino a seguir. Si los votantes la ven -y ese es siempre el desafío con las películas más tranquilas- podría seguir los pasos de otros contendientes de combustión lenta que gradualmente ganaron fuerza a lo largo de la temporada.

Si este análisis es válido, ¿qué significa para el resto de la oferta de Netflix, que es más sólida que nunca? El gigante del streaming respalda “Frankenstein” del director ganador del Oscar Guillermo del Toro; “Jay Kelly”, la comedia centrada en Hollywood de Noah Baumbach que parece hecha a medida para los votantes de la Academia; y “A House of Dynamite”, el regreso de Kathryn Bigelow a la narración política de alto riesgo.

Si “Train Dreams” ya lidera la carga con elogios de la crítica y resonancia emocional, Netflix puede estar preparado para una campaña de premios de múltiples frentes que abarca género, tono y prestigio, una rara posición de fuerza en el fragmentado panorama actual de los Oscar. Vale la pena recordar que en 2022, el drama de guerra alemán “All Quiet on the Western Front” se convirtió en el inesperado favorito del streamer después de que títulos de mayor perfil como “Bardo”, “Glass Onion” y “White Noise” no lograran conectarse en el circuito de festivales.

Todavía hay mucho tiempo antes de que se anuncien las nominaciones al Oscar, o antes de que los principales organismos de premios opinen. Pero si hay una película esperando pasar desapercibida y hablar directamente a los corazones de los votantes, podría ser simplemente “Train Dreams”, la elegía inesperada de la temporada.

Las predicciones actualizadas para los Oscar de esta semana se encuentran a continuación.

Tren de sueños. (Destacado) William H. Macy como Arn Peeples y Joel Edgerton como Robert Grainier en Train Dreams. Cr. BBP Tren Sueños. LLC. © 2025. Cortesía de Netflix

*** = GANADOR PREVISTO

(Todos los nominados previstos a continuación están en orden alfabético)

Mejor película

“Avatar: Fuego y Ceniza” (20th Century Studios)

“Frankenstein” (Netflix)

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

«Fue sólo un accidente» (neón)

“Marty Supremo” (A24)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) ***

“Valor sentimental” (Neón)

“Pecadores” (Warner Bros.)

“Tren de sueños” (Netflix)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Director

Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.) ***

Ryan Coogler, “Pecadores” (Warner Bros.)

Jafar Panahi, “Fue sólo un accidente” (Neón)

Joachim Trier, “Valor sentimental” (Neón)

Chloé Zhao, “Hamnet” (Focus Features)

Actor

Timothée Chalamet, “Marty Supremo” (A24) ***

Leonardo DiCaprio, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Ethan Hawke, “Luna Azul” (Sony Pictures Classics)

Michael B. Jordan, “Pecadores” (Warner Bros.)

Wagner Moura, “El agente secreto” (Neón)

Actriz

Jessie Buckley, “Hamnet” (Funciones de enfoque) ***

Cynthia Erivo, “Wicked: For Good” (Universal Pictures)

Kate Hudson, “Song Sung Blue” (Focus Features)

Renate Reinsve, “Valor sentimental” (Neón)

Amanda Seyfried, “El testamento de Ann Lee” (Searchlight Pictures)

Actor de reparto

Benicio Del Toro, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Paul Mescal, “Hamnet” (Funciones de enfoque)

Sean Penn, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.) ***

Andrew Scott, “Luna Azul” (Sony Pictures Classics)

Stellan Skarsgård, “Valor sentimental” (Neón)

Actriz de reparto

Elle Fanning, “Valor sentimental” (Neón)

Ariana Grande, “Wicked: For Good” (Universal Pictures) ***

Regina Hall, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Amy Madigan, “Armas” (Warner Bros.)

Teyana Taylor, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Fundición

“Frankenstein” (Netflix) – Robin D. Cook

“Hamnet” (Funciones de enfoque) – Nina Gold

“Marty Supremo” (A24) – Jennifer Venditti

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) – Cassandra Kulukundis

“Pecadores” (Warner Bros.) – Francine Maisler ***

Guión original

“Fue sólo un accidente” (Neón) – Jafar Panahi

“Jay Kelly” (Netflix) – Noah Baumbach, Emily Mortimer

“Marty Supremo” (A24) – Ronald Bronstein y Josh Safdie

“Valor sentimental” (Neón) – Joachim Trier y Eskil Vogt

“Pecadores” (Warner Bros.) – Ryan Coogler ***

Guión adaptado

“Hamnet” (Funciones de enfoque) – Chloé Zhao ***

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) – Paul Thomas Anderson

“Song Sung Blue” (Funciones de enfoque) – Craig Brewer

“Train Dreams” (Netflix) – Clint Bentley y Greg Kwedar

“Wake Up Dead Man: Una historia de Knives Out” (Netflix) – Rian Johnson

Característica animada

“Arco” (Neón)

“En tus sueños” (Netflix)

“Cazadores de demonios del KPop” (Netflix) ***

“La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia” (GKids)

“Zootopia 2” (Walt Disney Pictures)

Diseño de producción

“Avatar: Fuego y Ceniza” (20th Century Studios)

“Frankenstein” (Netflix)

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

“Pecadores” (Warner Bros.)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures) ***

Cinematografía

“Bugonia” (Características de enfoque)

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

“Pecadores” (Warner Bros.) ***

“Tren de sueños” (Netflix)

Diseño de vestuario

“Luna Azul” (Sony Pictures Classics)

“Frankenstein” (Netflix)

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

“Pecadores” (Warner Bros.)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures) ***

Edición de películas

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

“Marty Supremo” (A24)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) ***

“Pecadores” (Warner Bros.)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Maquillaje y Peluquería

“Frankenstein” (Netflix) ***

“La larga caminata” (Lionsgate)

“Pecadores” (Warner Bros.)

“La máquina aplastante” (A24)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Sonido

“Avatar: Fuego y Ceniza” (20th Century Studios)

“F1” (Películas originales de Apple/Warner Bros.)

“Una casa de dinamita” (Netflix)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) ***

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Efectos visuales

“Avatar: Fuego y Ceniza” (20th Century Studios) ***

“Los Cuatro Fantásticos: Los Primeros Pasos” (Marvel Studios)

“Cómo entrenar a tu dragón” (Universal Pictures)

“Superman” (Warner Bros.)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Partitura original

“Balada de un jugador pequeño” (Netflix) – Volker Bertelmann

“Bugonia” (Funciones de enfoque) – Jerskin Fendrix

“Hamnet” (Funciones de enfoque) – Max Richter

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) – Jonny Greenwood

“Pecadores” (Warner Bros.) – Ludwig Göransson ***

Canción original

“Dream as One” de “Avatar: Fire and Ash” (20th Century Studios)

“Golden” de “KPop Demon Hunters” (Netflix) ***

“Te mentí” de “Sinners” (Warner Bros.)

“La última vez (vi el sol)” de “Sinners” (Warner Bros.)

“La chica de la burbuja” de “Wicked: For Good” (Universal Pictures)

Largometraje documental

“La solución de Alabama” (Películas documentales de HBO) ***

“Ven a verme bajo la buena luz” (Películas originales de Apple)

“El vecino perfecto” (Netflix)

“El cuento de Silyan” (National Geographic)

“2000 metros hasta Andriivka” (PBS)

Característica internacional

“Fue sólo un accidente” de Francia (Neón)

“No Other Choice” de Corea del Sur (Neón)

“El Agente Secreto” de Brasil (Neón)

“Valor sentimental” de Noruega (Neón) ***

“La Voz de Hind Rajab” de Túnez (Distribuidor estadounidense por determinar)

Los 4 principales líderes (películas) de nominaciones al Oscar proyectadas: “Una batalla tras otra” y “Sinners” (13); “Hamnet” (11); “Malvados: para siempre” (10); “Valor sentimental” (7)

Los 4 principales líderes proyectados de nominaciones al Oscar (estudios): Warner Bros. (29); Netflix (16); Funciones de enfoque y neón (15); Fotos universales (11)