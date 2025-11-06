Mejor película actriz de Amanda Seyfried

El tráiler de “El testamento de Ann Lee”, un drama histórico protagonizado Amanda Seyfriedha sido liberado.

“El Testamento de Ann Lee” se desarrolla en el siglo XVIII y sigue a Ann Lee (Seyfried), la líder religiosa fundadora del Movimiento Shaker, quien es proclamada como la encarnación femenina de Cristo. La película describe su establecimiento de la sociedad utópica mientras los Shakers adoran con canciones y bailes.

Elogiado por críticos de cine y asistentes al festival, “The Testament of Ann Lee” aborda la fe, el aislamiento y el empoderamiento femenino con el telón de fondo de más de una docena de himnos Shaker originales. Seyfried está recibiendo grandes rumores sobre los Oscar por su papel, y Variedades editor de premios Clayton Davis actualmente predice que obtendrá una nominación a mejor actriz.

Además de Seyfried, el reparto incluye a Lewis Pullman, Thomasin McKenzie, Stacy Martin, Christopher Abbott y Tim Blake Nelson.

Mona Fastvold se desempeña como directora y al mismo tiempo coescribe y produce junto a Brady Corbet. los dos previamente colaborado en “The Brutalist”, que obtuvo 10 nominaciones al Premio de la Academia y ganó tres, incluido el de mejor actor para Adrien Brody, cinematografía y música original. También se llevó a casa tres Globos de Oro a la mejor película (drama), director (para Corbet) y actor.

“The Testament of Ann Lee” se estrenó en competencia en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia el 1 de septiembre, donde compitió por el León de Oro. En la fiesta, Seyfried recibió una ovación de pie de 15 minutos por su actuación.

La película se estrenará en los cines con un lanzamiento limitado el 25 de diciembre.

Mira el avance de “El testamento de Ann Lee” a continuación: