Mejor para las madres que amamantan

Yakarta, Viva – Vicepresidente de RI Gibran rakabuming raka Evaluar el espacio lactancia o madres que amamantan hasta desactivado Más prioridad en los viajes de tren de larga distancia.

Gibran enfatizó esto para responder a una propuesta de uno de los miembros legislativos que consideraron la necesidad de un automóvil especial. fumador para viajes de autos de distancia larga.

«Si hay un espacio fiscal, si mi opinión es personal, es mejor priorizar, por ejemplo, madre embarazadaMadres amamantadas, niños pequeños, ancianos, personas discapacitadas «, dijo el vicepresidente Gibran, domingo 24 de agosto de 2025.

Gibran consideró que en una formulación de políticas con respecto a la comunidad, debe determinarse de antemano la escala de prioridad según sea necesario.

Según Gibran, si hay un espacio fiscal que puede ser presupuestado por PT Kai, es mejor priorizar a las mujeres embarazadas, las madres lactantes, los ancianos, a las personas discapacitadas.

«Por ejemplo, hay una sala de lactancia en el automóvil, tal vez el baño, el baño se puede ampliar para que las madres puedan cambiar los pañales de bebés más cómodamente. Creo que es más prioridad. Nuevamente, en la formulación de una política existe una escala de prioridad», dijo Gibran.

Por lo tanto, Gibran se disculpó con los miembros del DPR que propusieron un transporte especial de fumadores porque toda la formulación de políticas tendrá en cuenta la escala de prioridad que necesita la comunidad.

Sin embargo, todas las aspiraciones de los miembros del DPR para mejorar los servicios de KAI serán acomodados.

«¿Es posible que haya otras necesidades que puedan ser más prioritarias? Por favor, todo esto es para el bien de Kai en el futuro, para el bien y la mejora de los servicios de Kai en el futuro. Le disculpo a usted, el honorable miembro del Consejo, todavía tenemos la opinión, pero hay otras cosas que son más prioritarias», agregó Gibran.

En la ocasión anterior, los miembros del parlamento indonesio Nasim Khan propusieron que PT Kereta Api Indonesia (Kai) proporcione autos especiales para los fumadores en trenes de distancia larga.

Esta propuesta se realizó en una audiencia con el presidente presidente de Kai Bobby Rasyidin el miércoles (8/20).

En respuesta a eso, PT Kereta API Indonesia (Persero) enfatizó que todos los servicios de trenes operados seguían sin humo, como parte de los esfuerzos de la compañía para mantener la comodidad y la seguridad de todos los clientes. (Hormiga)