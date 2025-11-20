MEJOR Hacer esto para aumentar la absorción de carbono y fortalecer la costa alrededor de las áreas operativas.

Jacarta – PT Bekasi Fajar Polígono Industrial Tbk. (BEST) junto con PT Megalopolis Manunggal Industrial Development (MMID) colaboró ​​con 48 inquilinos Zona Industrial MM2100 plantó 27.800 árboles de mangle en Playa Bahía, Muara Gembong, Regencia de Bekasi.

Esta actividad se llevó a cabo a través del programa MM2100 Peduli el cual se implementa de manera continua desde 2015 y es uno de los programas de restauración costa más grande en el área de Bekasi.

Este programa de plantación se llevó a cabo con inquilinos, incluido PT. Mayora Indah Tbk., PT. Centro Unido del Acero Indonesia, PT. Denso Fabricación Indonesia, PT. Yusen Puninar Logística Indonesia, PT. Yamaha Music Manufacturing Asia y PT. Toyota Boshoku Indonesia, y con el apoyo del Servicio Ambiental de Bekasi Regency (DLH), el Foro de Amantes de la Naturaleza del Área Industrial (FPAKI) MM2100, el Foro de Comunicación de Coordinación de Recursos Humanos (FKKSM) MM2100 y el Club de Leones MM2100.

«Podemos crear sinergia con 48 inquilinos y la comunidad MM2100 en un programa que tiene un impacto real en el medio ambiente y las comunidades costeras», dijo Herdian, secretario corporativo de BEST, citado en su declaración del jueves 20 de noviembre de 2025.

Dijo que esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la resiliencia costera frente a la erosión y la abrasión, aumentar la absorción de carbono (carbono azul), además de apoyar la sostenibilidad de los ecosistemas costeros y la biodiversidad.

Como parte de su compromiso social con la comunidad circundante, MM2100 Peduli también distribuyó bolsas y artículos de papelería a dos escuelas primarias en el área de Pantai Bahagia como una forma de apoyo a la educación de los niños costeros.

«Esta colaboración refleja nuestro compromiso con la preservación del medio ambiente y la implementación de una gestión responsable», añadió.

Mientras tanto, el presidente de FPAKI MM2100, Umar, añadió que la participación de MM2100 Peduli con los inquilinos durante los últimos 10 años en la conservación ambiental constante también ha ayudado a mejorar el nivel de vida de la gente en Pantai Bahagia.

«Esperamos que este programa siga siendo sostenible y que cada vez más partes participen en la conservación de la naturaleza», añadió.

Además de brindar protección natural a la costa, la presencia de manglares también contribuye a aumentar el rendimiento de la pesca, mejorar la calidad del agua y abrir oportunidades de ecoturismo en el área de Muara Gembong. Este beneficio ha sido sentido directamente por la comunidad y se espera que continúe teniendo un impacto positivo a largo plazo.