Mejor debut en 5 años

«Bailando con las estrellas«Puede estar en su vigésimo año, pero no está cerca de la velocidad. Temporada 34 Premiereque se emitió el martes 16 de septiembre ganó la noche por segundo año consecutivo con 5.53 millones de espectadores en total y una calificación de 1.07 con adultos de 18 a 49 años.

Un 6% en un total de espectadores y en un 49% en la calificación del estreno del año pasado, el episodio es el mayor estreno en cinco años, desde el estreno de la temporada 29 en 2020, el primer episodio después de Tom Bergeron y la salida de Erin Andrews.

La serie de competencia, producida por BBC Studios, también ganó el intervalo de tiempo de las 8 PM, que llegó por encima del «America’s Got Talent» de NBC tanto en los espectadores totales (+23%) como en la calificación de adultos 18-49 (+182%). Según ABC, «Dancing with the Stars» superó los promedios combinados de toda competencia de transmisión en el período de tiempo.

Después de romper múltiples récords de votación durante la temporada 33, la votación de los fanáticos comenzó con 21 millones de votos emitidos para el nuevo elenco, mostrando un aumento del 163% en el principal episodio de la temporada pasada, que vio 8 millones de votos. Las interacciones sociales aumentaron un 58% de los 1.7 millones del año pasado, este año marcando a 2.7 millones.

Disney

Temporada 2 de ABC «Alto potencial«Siguió» DWTS «, que también hizo un debut impresionante con 4.19 millones de espectadores en total, un 18% más que el estreno de la serie el año pasado. Después de una transmisión en Hulu y Hulu en Disney+, el episodio obtuvo un 51% más de vistas que el episodio piloto en su primer día.

Los números masivos de «DWTS» no son una gran sorpresa, como La temporada pasada terminó en la cima. Después de siete días de visualización en todas las plataformas, el final promedió casi 8 millones de espectadores y una calificación de 1.55 con adultos 18-49. El episodio obtuvo 7.95 millones de espectadores totales, aterrizando a la audiencia más grande en tres años y la mayor visualización multiplataforma tanto en los espectadores y adultos de 18 a 49 años desde la temporada 30 en 2021. Esta temporada Incluye un elenco de Buzzy incluyendo «The Secret Lives of Mormom Wives» protagoniza Whitney Leavitt y Jen Affleck, el magnate de las redes sociales Alix Earle y la personalidad de la realidad Dylan Efron.

«Dancing with the Stars» y «Alto potencial«Los estrenos transmitidos un día antes de que Disney y ABC estuvieran envueltos en controversia sobre la decisión de la compañía de suspender el presentador nocturno Jimmy Kimmel. Aún no está claro si alguno de los concursantes del programa comentará o hacer una declaración en el aire sobre las noticias en el episodio en vivo de la próxima semana.