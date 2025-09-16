Mejor controlar la tarjeta SIM

Yakarta, Viva – Presidente de la facción de la fiesta Golkar DPR RI M. Sarmuki confirma su apoyo al discurso de la cuenta de control redes sociales A través de una persona una cuenta de redes sociales. Pero así, Sarmuji propuso otras opciones además de las restricciones solo una cuenta, a saber. tarjeta SIM.

«Esa es una propuesta que se puede estudiar. Pero en realidad lo mejor es el control aguas arriba, a saber, en la tarjeta SIM. El objetivo es detectar más fácilmente quién es el propietario de la cuenta», dijo Sarmuji en Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

Según él, los pasos de control a través de la tarjeta SIM tendrán un impacto más significativo para alentar la responsabilidad contable contable. «Al controlar la tarjeta SIM, puede explorar el propietario de la cuenta. Por lo tanto, el uso de la cuenta puede ser más responsable, no crear una cuenta para los malos propósitos porque se puede atrapar», dijo.

Sarmuji también enfatizó que las restricciones de la cuenta siguen siendo importantes, pero el mecanismo debe hacerse a través de la tarjeta SIM. Consideró que prácticamente una persona podría tener dos cuentas, por ejemplo para las necesidades comerciales y personales, pero ciertamente surgió de la misma identidad.

«Nuestra cuenta de restricciones admite, pero la forma de restricciones de la tarjeta SIM. Podría ser que una persona tenga dos cuentas: una para negocios, una para personal, pero aún una persona», dijo.

El Secretario General de Golkar Partooi agregó, este enfoque también se aplicó más realista sin causar resistencia excesiva del público.

«Si limita directamente la cuenta, las personas pueden juzgarlo limitar la libertad de opinión. Pero si el control se realiza a través de una tarjeta SIM, es más administrativo, más fácilmente entendido y fortalece la responsabilidad en el mundo digital«Explicó.

También recordó la importancia de un equilibrio entre mantener un espacio digital saludable y al mismo tiempo proteger los derechos de los ciudadanos. «Esta política debe continuar protegiendo los derechos de los ciudadanos. Lo que necesitamos es un mecanismo que fomente el uso de las redes sociales de una manera saludable, segura y responsable», dijo.

Por lo tanto, dijo el legislador de Java Oriental, el Gobierno y el Parlamento deben estudiar de manera integral las opciones de política que se pueden aplicar. Golkar considera que cada paso de la regulación en un espacio digital debe poder proteger al público en términos de seguridad, pero al mismo tiempo no reduce el espacio de libertad garantizado por la Constitución.

«Ahora las opciones disponibles, elija lo mejor», concluyó Sarmuji.

Propuesta de una persona una cuenta de redes sociales

Varios miembros del DPR alentaron las reglas para prohibir las cuentas duales en las redes sociales. Los miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes I por Soleh evaluaron que la propiedad de muchas cuentas vulnerables se utilizó mal para causar disturbios públicos. Lo mismo fue transmitido por el Secretario de la Facción del Partido Gerindra Bambang Haryadi, quien enfatizó la necesidad de restricciones para que el uso de las redes sociales pudiera explicarse más.

Bambang incluso aludió a practicar en Suiza, lo que dijo que limitan un número de móvil para varios servicios, aunque no hay reglas oficiales relacionadas con la propiedad de cuentas en el país. Consideró que las cuentas anónimas y de timbres a menudo provocaban cuestiones sensibles, engañando a la opinión pública, para dañar la calidad de la democracia. Por lo tanto, propuso el concepto de una sola cuenta, donde cada ciudadano solo puede tener una cuenta de redes sociales.

Según Bambang, el flujo rápido de información en las redes sociales a menudo se usa para el marco negativo para individuos e instituciones. Esto también afecta la aparición de figuras que en realidad no cumplen con los requisitos pero son populares debido a la manipulación de problemas. Se considera que las restricciones de la cuenta pueden reducir el impacto negativo mientras se mantiene un espacio público digital saludable.

Respondiendo a la propuesta, el viceministro de comunicación y la Patria digital de Nazar dijo que el gobierno estaba revisando la posibilidad de implementar las reglas de una persona una cuenta de redes sociales. Esta opción se considera en línea con el programa único de Indonesia, así como una solución para prevenir el fraude digital, facilitar la supervisión del espacio en línea y reducir la propagación de la información errónea y los hoaks