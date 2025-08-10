Con sede en Bruselas Mejor amigo para siempre Ha abordado Geneviève Dulude-de esos «Nina Roza«. La película ha sido seleccionada para Locarno Primera mirada.

En la película, un video viral de una niña búlgara de ocho años, un prodigio de pintura, circula en línea. El fenómeno llama la atención de un coleccionista ansioso por adquirir su trabajo. Mihail se envía para evaluar el valor de las pinturas de la niña. Pero para hacerlo, debe regresar a su país de origen por primera vez en casi 30 años, y enfrentar los fantasmas de su pasado.

Actualmente en la postproducción, se estrenará a principios de 2026. Dulude-de Celles ha ganado previamente el Crystal Bear de Berlinale para la función de debut «A Colony», mientras que su corto «The Cut» fue galardonado en Sundance.

«Hice esta película para dar vida a una galería de personajes coloridos de diversas inspiraciones, para hablar sobre la frágil sensación de pertenencia, la de encontrar un hogar», dijo el director, explicando que «Nina Roza» propone un viaje «entre Montreal y Bulgaria, trazado por una búsqueda íntima de iniciación … la de Mihail, un sexo de sexo que tendrá que enfrentar su pasado a través de Nina a través de Nina». «

El elenco consiste en un talento prometedor de Canadá, Bulgaria e Italia, incluidos Galin Stoev, Ekatarina y Sofia Stanina, Chiara Caselli («Ripley’s Game»), Christian Begin («El problema de la infiltración») y Michelle Tzontchev. El equipo incluye al editor Damien Keyeux y Dop Alexandre Nour.

«Nina Roza», que también presenta su exclusiva primera mirada, marca la quinta colaboración de Dulude-de Celess con las películas de colonelle de Canadá y el segundo con el mejor amigo para siempre.

Martin Gondre y Charles Bin, mejor amigo de Forever, cofundador, señalaron: «El debut de Genevieve, ‘A Colonia’ fue el primer título y éxito de la BFF.

«Nina Roza» es producida por Fanny Drew y Sarah Mandading (Collonelle Films) y coproducida por Lorenzo Fiuzzi y Bardo Tarantelli (Umi Films), Lubomira Piperova y Nikolay Moutafchiev (Ginger Light Films y Premier Studio), así como Etienne y Benoit Hansez At.

Será lanzado en Canadá por Entract Films.

Lanzado en 2019, y una compañía hermana de ventas independientes con sede en París, la alineación de otoño de 2025 de Best Friend Forever incluye a TIFF Pick «Egghead Republic» y «¡A la victoria!» por Valentyn Vasyanovych.

Otros títulos recientes incluyen a los ganadores de la Semana de los Críticos «Un fantasma útil» de Ratchapoom Boonbunchachoke y «Slehenless City» de Guillermo Galoe y animado «Death no existen» de Félix Dufour-Laperrière y «Chao» de Yasuhiro Aoki.