¡Meiska rompe huevos! La canción «Stubborn» logró ser nominada a los Premios AMI 2025

Jacarta – Joven cantante, meyskaestá sintiendo una felicidad extraordinaria. Su nombre ahora figura oficialmente en la lista de nominaciones para los premios Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2025. Su canción insignia, «Stubborn», que proviene del álbum Hanya Figuran, logró llevarla a la prestigiosa categoría: Mejor Artista Pop Femenina Solista.

Lea también: Más allá de la imagen del corazón roto, Meiska Adinda ofrece un color musical diferente en su último sencillo



Esta noticia supone sin duda un hito importante en la carrera musical de Meiska. No pudo ocultar su entusiasmo por este logro. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Me siento muy feliz de ser nominada para AMI, porque en el pasado sólo había visto el programa. Luego resulta que este año tuve la oportunidad de ser nominada también con grandes músicos», dijo Meiska en su declaración, citada el viernes 17 de octubre de 2025.

Lea también: Meiska aparece en Times Square Nueva York y se convierte en la cara de Spotify EQUAL Indonesia junio de 2025



Este momento fue aún más especial para Meiska. En esta categoría tiene que competir directamente con una serie de grandes nombres que han caracterizado durante mucho tiempo la industria musical del país. Este hecho en realidad se convirtió en un motivo de orgullo para él.

«Así que me siento muy feliz, honrado. Estoy un poco orgulloso de mí mismo y agradecido. Ojalá esto me dé más ánimos para seguir trabajando en el futuro», añadió.

Lea también: Meiska prepara sesión de audiencia, se espera que la nueva canción llegue a tiempo



Seleccionado como uno de los nominados en Premios AMI se convirtió en un importante punto de inflexión en la carrera de Meiska. Este logro demuestra la calidad de su trabajo en medio de una dura competencia.

«Tengo muchas ganas de esperar el gran día», concluyó entusiasmado.

La 28ª edición de los premios Anugerah Musik Indonesia (AMI) de este año registró un récord fantástico. ¡Los organizadores recibieron inscripciones para 5.227 canciones! Estos miles de trabajos son canciones que fueron lanzadas comercialmente en el periodo del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025.

La curación de miles de obras pasa por un proceso largo y riguroso. Desde la Sesión de Categorización hasta la Sesión de Apoyo a la Producción, todo se llevará a cabo del 21 de julio al 3 de septiembre de 2025.

Con el tema «Unidad en la diversidad», los Premios AMI 2025 otorgarán premios en 63 categorías. Esta categoría incluye varios géneros, desde pop, alternativo, dangdut, keroncong, dance, koplo, metal hasta canciones infantiles. El logro de Meiska en la categoría Pop se suma a la lista de nominados de este año.