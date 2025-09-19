Mehbooba Mufti insta a Amit Shah a revisar el caso de Yasin Malik con compasión







La fila alrededor de Yasin Malik se ha encendido nuevamente después de la primera Ministro en jefe de Jammu y Cachemira Mehbooba Mufti el viernes, en una carta al ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, instó a ver el caso del jefe del Frente de Liberación de Jammu y Cachemira (JKLF) a través de «lente humanitaria», informó la agencia de noticias ANI.

Mufti, en una publicación en la plataforma de redes sociales X, escribió que a pesar de que ella difería con las ideologías políticas de Malik, era «imposible ignorar el coraje para que él renuncie a la violencia y eligiera el camino del compromiso político».

«He escrito a Shri Amit Shah Ji para ver el caso de Yasin Malik a través de una lente humanitaria. Si bien difiere con su ideología política, no se puede ignorar el coraje que le llevó renunciar a la violencia y elegir el camino del compromiso político y la disidencia no violenta», escribió el antiguo CM.

He escrito a Shri Amit Shah Ji para ver el caso de Yasin Malik a través de una lente humanitaria. Si bien difiere con su ideología política, uno no puede ignorar el coraje que le llevó renunciar a la violencia y elegir el camino del compromiso político y la disidencia no violenta.

En su carta, Muftí Además, dijo: «La historia de Malik no fue simple, y la profunda transformación realizada por él, junto con la confianza que colocó en el estado, es lo que importaba».

«Apelo fervientemente a su estimado cargo para una revisión compasiva y urgente del caso de Yasin Malik, un nombre que una vez simbolizó la resistencia, más tarde eligió la restricción, y ahora permanece silenciado detrás de los muros de la prisión. Su historia no es simple, ya que ninguna historia nació de conflicto. disidencia «, la carta se lee aún más, según ANI.

Mufti dijo que declaró que los esfuerzos de Malik, mientras participan en diálogos que involucran a altos funcionarios, personal de inteligencia y figuras controvertidas como el terrorista paquistaní. Hafiz Saeedrepresentó un intento minucioso y deliberado de construir puentes en una tierra profundamente fracturada, informó ANI.

Su carta al Ministro del Interior declaró además: «El viaje de Yasin Malik no es ningún secreto para el estado indio. En 1994, tomó una decisión valiente y rara de colocar las armas y abrazar el medio político y no violento para el cambio. Según sus declaraciones juradas, este cambio no fue ni unilateral ni un impulsivo, pero alentado y facilitado a través de las agencias de la altura de los indios. Los funcionarios, el personal de inteligencia y las figuras controvertidas como Hafiz Saeed, todas con el consentimiento tácito de las agencias indias.

Mufti también declaró que era «desafortunado» que los Cachemira permanecieran marginados y sus voces permanecieron excluidas de las decisiones que moldean sus vidas. Ella afirmó que las condiciones actuales en el territorio de la Unión deben cambiar para crear un entorno seguro para la democracia, el desarrollo y el crecimiento, informó ANI.

Además en su carta, Mufti también solicitó compasión y consideración del caso de Malik, afirmando que «cerrar la puerta para siempre sobre un hombre que eligió la paz arriesga a romper la frágil confianza esencial para un diálogo significativo».

(Con entradas de ANI)









