Mehbooba Mufti acusa al BJP de que la India abraza a los talibanes, padre de la yihad







Jefe del Partido Democrático Popular muftí mehbooba El domingo criticó al gobierno del BJP, acusándolo de atacar a los musulmanes en la India mientras forjaba relaciones con los talibanes en Afganistán.

Mufti alegó que el BJP está atacando a los musulmanes en la India bajo el pretexto de «Love Jihad», «Land Jihad», «Vote Jihad» y «Cow Jihad», promoviendo lemas divisivos que los difaman.

Destacó la contradicción en las relaciones de la India con los talibanes y afirmó que si bien el país ayuda a reconstruir Afganistán, incluidas becas educativas, musulmanes indios se les está privando de derechos y oportunidades básicos.

«Bajo los nombres de `Love Jihad`, `Land Jihad`, `Vote Jihad` y `Cow Jihad`, el BJP está atacando a su propia población musulmana y promoviendo consignas que la difaman. Mientras tanto, India, que es la madre de la democracia, está abrazando a los talibanes, el padre de la yihad, bajo el BJP», escribió Mehbooba Mufti en «X».

En nombre de ‘Love Jihad’, ‘Land Jihad’, ‘Vote Jihad’ y ‘Cow Jihad’, el BJP ha atacado repetidamente a su propia población musulmana propagando narrativas que la demonizan. Al mismo tiempo, India, la madre de la democracia bajo el BJP, ha decidido acoger a los talibanes como presagio de… pic.twitter.com/gebqtYTYS5 – mehbooba mufti (@mehboobamufti) 12 de octubre de 2025

Mufti criticó la decisión del gobierno de retirar las becas a los estudiantes musulmanes y al mismo tiempo ofrecer oportunidades a los estudiantes afganos, calificándola de doble rasero.

«Ha decidido proporcionar todo tipo de asistencia para reconstruir Afganistán, incluidas becas educativas para estudiantes afganos. Si bien mantener buenas relaciones con Afganistán puede ser estratégicamente importante, crea una clara contradicción: la propia India población musulmanaque han contribuido a la identidad y al progreso del país, se ven privados de derechos y oportunidades básicos. Retirar las becas a los estudiantes musulmanes pone de relieve este doble rasero interno», añadió Mufti.

El jefe del PPD también criticó al Ministro Principal de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, después de que el Ministro de Relaciones Exteriores de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, visitara el sábado a Darul Uloom Deoband en Saharanpur de la UP.

«Es necesario construir relaciones internacionales, pero la base de una nación estable y armoniosa debe basarse en la confianza, el respeto y la igualdad dentro de su propio país, especialmente con su población musulmana. ¡Espero que Bulldozer Baba esté escuchando!» añadió.

La conexión de los talibanes con el Islam deobandi tiene sus raíces en la ideología y la historia del movimiento. Fundada en 1866 en Deoband, Uttar PradeshEn India, el movimiento Deobandi es un esfuerzo de revitalización islámica sunita que enfatiza el retorno a los principios islámicos fundamentales y rechaza las influencias occidentales. Se centra en estudios islámicos, jurisprudencia y purificación espiritual.

Los talibanes surgieron en la década de 1990, fuertemente influenciados por el pensamiento deobandi, particularmente a través de las madrasas paquistaníes como Darul Uloom Haqqania, afiliada a Deoband. Muchos líderes talibanes, incluido el mulá Omar, estudiaron en estas instituciones.

Tanto los deobandis como los talibanes creen en la implementación de la ley islámica en su totalidad. ellos se oponen cultura occidental e influencias intelectuales, viéndolas como una amenaza a los valores islámicos. Las instituciones deobandis enfatizan el aprendizaje islámico tradicional, que ha dado forma a la visión del mundo de los talibanes.

La visita de los talibanes a Darul Uloom Deoband en India significa un movimiento estratégico para afirmar su autenticidad ideológica y su independencia de las redes Deobandi de Pakistán.

Muttaqui se encuentra en una visita de una semana a la India, que comenzará del 9 al 16 de octubre. Esta es la primera delegación de alto nivel de Kabul a la India desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021.

(Con aportes de la ANI)









Fuente